14 kişi ölmüştü, çiftçilere uyarı! 0:00 / 0:00

İHA

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kentte bu yıl kene nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kenelerin genellikle hayvan barınakları ve hayvanların üzerinde, otlak alanlar ve çayırlarda görülebildiğine dikkat çekti.

Tarlaya, bahçeye giden hayvanlarla teması olan çiftçilere akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını öneren Başkan Çetindağ, kenenin sağlık kuruluşunda çıkarılması gerektiğini belirtti. Başkan Çetindağ, şunları söyledi:

"Kene Sivas’ın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çiftçilerimizi uyarmak istiyorum. Üreticilerimizin araziye gittiklerinde çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmaları ve açık renkte giysi giymeleri hayati önem arz ediyor. Evlerine döndüklerinde vücutlarında kene olup olmadığına muhakkak baksınlar. Eğer kene varsa da kesinlikle kendileri çıkarmaya çalışmasınlar, bir an evvel bir sağlık kuruluşuna gitsinler."