Çiğ vegan diyetiyle beslenen genç kadın vücudunun tükenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

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Anne, kızının beslenme şeklini hiçbir zaman onaylamadığını ve kızını daha dengeli bir beslenme düzeni için ikna etmeye çalıştığını ancak Zhanna'nın reddediğini belirtti.

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Newsflash ile konuşan Zhanna'nın isimsiz bir arkadaşı, Zhanna'yı birkaç ay önce Sri Lanka'da "bitkin" gördüklerini iddia etti. "Tedavi görmesi için onu evine gönderdiler. Ancak yine kaçtı. Onu Phuket'te gördüğümde dehşete kapıldım.