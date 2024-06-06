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        Haberler Gündem Güncel Çıkardığı yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip öldü | Son dakika haberleri

        Çıkardığı yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip öldü

        Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:16
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        Çıkardığı yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip öldü
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        Burdur'da Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'ndeki evinin önünde bulunan kuru otları yakan Ali Yıldıran, kontrolden çıkarak büyüyen alevlere müdahale etmek isterken kalp krizi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Yıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otluk alandaki yangın ise itfaiye ekibince söndürüldü.

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        #Burdur
        #yangın
        #kalp krizi
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