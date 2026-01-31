Habertürk
        Çikolata soslu irmik tatlısı tarifi: Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Hem pratik hem de "pastane lezzetinde" bir sütlü tatlı arayanların son dönemde en çok tercih ettiği tariflerden biri çikolata soslu irmik tatlısı oluyor. İrmikli muhallebinin tok ama hafif dokusu, üzerine dökülen yoğun çikolata sosla birleşince ortaya hem çocukların hem de çikolata severlerin favorisi olabilecek bir tat çıkıyor. Üstelik fırın gerektirmemesi, kısa sürede hazırlanması ve porsiyonluk sunuma uygun olması sayesinde çay saatinden misafir menüsüne kadar birçok sofraya kolayca uyum sağlıyor. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı çikolata soslu irmik tatlısı tarifi, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:20
        Çikolata soslu irmik tatlısı tarifi
        Çikolata soslu irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

        İrmik katı (muhallebi) için

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak kıvam için)

        1 paket krem şanti (isteğe bağlı; daha hafif, mousse benzeri yapı için)

        Krem şanti kullanacaksanız: 1 çay bardağı soğuk süt (çırpmak için)

        Çikolata sosu için

        2,5 su bardağı süt

        2 yemek kaşığı kakao

        2 yemek kaşığı un (veya 1,5 yemek kaşığı nişasta; daha parlak sos için)

        3–4 yemek kaşığı toz şeker1 yemek kaşığı tereyağı

        60–80 gram bitter çikolata (isteğe bağlı ama sosu “pastane” seviyesine çıkarır)

        Üzeri için (opsiyonel)

        Hindistan cevizi

        Antep fıstığı / fındık kırığı

        Çikolata rendesi

        Çilek, muz gibi meyveler (servis öncesi)

        Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır?

        İrmikli muhallebiyi hazırlayın

        Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.

        Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

        Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince vanilini ekleyin.

        İsterseniz tereyağını da bu aşamada ekleyip 1 dakika karıştırın ve ocaktan alın.

        Krem şanti kullanacaksanız:

        Muhallebi ılıyınca (sıcak değil; el yakmayacak kadar ılık), krem şantiyi soğuk sütle çırpıp muhallebiye ekleyin. Spatula ile yavaşça karıştırarak daha hafif bir doku elde edin.

        Tatlıyı kalıba dökün ve soğutun

        Tatlıyı borcama dökebilir ya da kaselere porsiyonluk paylaştırabilirsiniz.

        Üzerini spatula ile düzleyin.

        Oda sıcaklığında ilk ısısı çıktıktan sonra buzdolabına alın.

        En az 1 saat dinlendirin (ideal 2 saat). Bu, üstüne dökeceğiniz sosun alttaki katmanı bozmamasını sağlar.

        Çikolata sosunu hazırlayın

        Sos tenceresine sütü alın. Üzerine kakao, un (veya nişasta) ve şekeri ekleyin.

        Daha ocak soğukken tel çırpıcıyla iyice karıştırın (topak kalmasın).

        Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

        Sos koyulaşınca ocaktan alın.

        İçine tereyağını ekleyin, eriyene kadar karıştırın.

        Bitter çikolata kullanacaksanız bu aşamada ekleyip karıştırın. Sos pürüzsüz ve parlak olacaktır.

        Birleştirme

        Çikolata sosunu ılımaya bırakın. Sıcakken dökerseniz irmik katını eritebilir veya üst yüzeyi dalgalandırabilir.

        Sos el yakmayacak kadar ılıdığında, buzdolabında toparlamış irmik tatlısının üzerine dökün.

        Sosu yayıp tekrar buzdolabına kaldırın.

        Dinlendirme süresi:

        En az 2 saat, ideal 1 gece. Böylece katlar tamamen oturur ve keserken dağılmaz.

        Püf noktaları (tam kıvam, pürüzsüz sonuç)

        İrmik pişerken sürekli karıştırmak topaklanmayı önler.

        Tatlı tabanı iyice soğumadan sosu dökmeyin; katmanlar karışabilir.

        Sosu hazırlarken kakao-un-şeker mutlaka ocak soğukken süte karıştırılmalı; sonra pişirilmelidir.

        Daha yoğun çikolata aroması için bitter çikolata ekleyin.

        Daha hafif bir tat için irmik katında şeker miktarını biraz azaltıp sosu dengeli tutabilirsiniz.

        Servis önerileri

        Üzerine Antep fıstığı serpiştirerek hem görüntüyü hem aromayı güçlendirebilirsiniz.

        Muz dilimleri veya çilek ile servis edebilirsiniz (meyveyi bekletmeden, servis anında ekleyin).

        Çikolata rendesi veya hindistan cevizi ile daha “pastane sunumu” yakalayabilirsiniz.

        Daha iddialı bir servis için yanında 1 top vanilyalı dondurma çok yakışır.

        Alternatif: Bir tık daha “pasta” gibi yapmak isteyenlere

        Tatlıyı borcama dökmeden önce tabana ince bir bisküvi katı yapabilirsiniz.

        Sosu döktükten sonra üzerine kırılmış fındık serpip kıtırlık katabilirsiniz.

        İrmik katına 1–2 yemek kaşığı labne ekleyip daha kremamsı bir yapı elde edebilirsiniz (muhallebi ılıyınca ekleyin).

        Çikolata soslu irmik tatlısı; kısa sürede hazırlanan, fırın istemeyen ve doğru dinlendirme ile “tam kıvamında” sonuç veren bir tatlıdır. İrmikli muhallebinin tok dokusu ile çikolata sosun yoğun aroması birleştiğinde hem pratik hem de şık bir sunum ortaya çıkar. Katmanların karışmaması için en kritik nokta; irmik tabanını iyice soğutmak ve çikolata sosunu ılıttıktan sonra dökmektir. Bu adımlara dikkat ederek evde pastane lezzetinde bir tatlı hazırlayabilirsiniz.

