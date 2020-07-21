Çikolata topları misafirlerimize ve çocuklarımıza ikram edebileceğimiz çok lezzetli bir tariftir. İkindi çayların yanında ne yapacağım sorusuna seçeneklerden biri de çikolata toplarıdır. Bu lezzetli çikolata topları tarifini yapmaya başlayalım.

Çikolata topları tarifi için gerekli malzemeler:

2 paket kakaolu pötibör bisküvi

1 paket bitter veya sütlü çikolata

30 gram margarin ya da tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Bir çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 adet rendelenmiş havuç

Çikolata topları yapılışı: