Özellikle kahvaltılarda ya da ikindi çayının yanına yakışacak çok lezzetli bir tarif olan çikolatalı waffle yapımına başlayalım.
Çikolatalı waffle hamuru yapımı için gerekli malzemeler:
- 50 gr tereyağı(eritilmiş)
- 1 yumurta
- 2 yermek kaşığı şeker
- 1 su bardağından biraz fala un tuz
- İçine konulacak malzemeler:
- 1 çay bardağı damla çikolata
- Süt
- Tereyağı
- 2 muz
Çikolatalı waffle yapımı:
- Hamuru için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri çırpma kabına alıp koyu bir kıvamda hamur elde edene kadar çırpıyoruz.
- Waffle yapacağımız makineyi yağlayıp bir kepçe yardımı ile üzerine akıtıyoruz.
- Damla çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz.
- Biraz süt ve tereyağı ekleyerek çikolatamızın kıvamını açıyoruz.
- Sizler arasına dilediğiniz meyveden veya tatlıdan koyabilirsiniz.
- Waffle hamurumuzun ilkine eritmiş olduğumuz çikolatadan akıtıyoruz.
- Üzerine dilediğimiz meyveden koyabiliriz. Ben muz ilave ettim.
- Meyvemizin üzerine tekrar çikolata gezdirerek waffle hamurumuzun ikincisini de üzerine yerleştiriyoruz.
- Bu şekilde hazırlamış olduğumuz wafflelarımızın üzerine kalan eritmiş çikolatadan da gezdirerek servis tabağımıza alıyoruz.
- Afiyet olsun...
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