Cildi 5 yaş gençleştiren maya maskesi nasıl yapılır?

Cilt gençleştiren maskeleri uygulamadan önce mutlaka daha iyi etki etmesi için cildin temizlenmesi gerekmektedir. Maya Maskesi; çok eski zamanlardan beri kullanılan cildi gerdiren ve yaşlanma etkilerini ortadan kaldıran bir maske türüdür. Bu maskeyi uygulayarak sizde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.
5 Yaş Gençleştiren Maya Maskesi Tarifi
- 1 adet yaş mayayı krem kıvamına gelene kadar su ekleyerek karıştırın.
- Cildinize göz çevresi hariç dairesel hareketlerle iyice yedirin.
- Karışımı tüm cildi kapatacak şekilde sürdürten sonra gazlı bez ile örtün.
- Sonrasında bir kişiden sıcak suya havluyu sokup, sıktırarak size vermelerini isteyin.
- Aynı gazlı bez gibi ağzınız açık kalacak şekilde cildinizi örtün ve derin derin nefes alıp verin.
- Bu hareketi yaklaşık 7-8 kere tekrarlayın ve kasların çalışmasını sağlayın.
- Havlu ile yapılan işlemi havlu ılıdığında 5 kere tekrarlayın.
- Sonrasında cildinizi soğuk su ile durulayın.
- Duruladığınız cildinize buz kalıbı ile dairesel hareketler ile masaj uygulayın.
- Nemlendirici kreminizi sürerek işlemi tamamlayın.
- Ayda 1 kere uygulayabilirsiniz.
- Maske uygulaması sonrasında cildiniz daha gergin, diri ve parlak görünecektir.
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