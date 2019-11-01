Cildin pürüzsüz ve parlak olması için maske tarifleri

Cildimiz birçok dış etkene maruz kalarak doğal parlaklığını kaybetmektedir. Cildin parlak görünmesi, meydana gelen lekelerden ve siyah noktalardan kurtulması için doğal malzemelerle uygulayacağınız maskeler cildinizi besleyerek, bu sorunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.
Ev Yapımı Doğal Cilde Parlaklık Veren Maske Tarifleri
- Salatalık Maskesi; 1 adet salatalığı rendeleyip, 1 su bardağı yoğurt ile karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
- Bal Maskesi; 2 yemek kaşığı bal ile 3 yemek kaşığı portakal suyunu karıştırın. Cildinize uygulayın, 30 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Eğer kuru bir cilt yapınız varsa; karışıma 2 damla zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
- Papaya Maskesi; orta büyüklükte olan papatyayı iyice ezin ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Yoğun bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından cildinize uygulayın. Hafifçe cildinize uygulayarak, 15 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile durulayın.
- Yumurta Maskesi; 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Ardından macun kıvamına gelene kadar çiğ yulaf ekleyin ve karıştırın. Cildinize uygulayarak, 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın.
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