Düzensiz beslenme, yapay gıdalar, kirli hava gibi birçok olumsuz gelişme cildimizin erken yaşlanmasına neden oluyor. Peki, ne yapmalıyız? İşte detaylar...

1. TEKRARLAYAN YÜZ İFADELERİNDEN KAÇININ

Bir yüz ifadesi yaptığınızda, alttaki kasları kasarsınız. Aynı kasları uzun yıllar boyunca tekrar tekrar kasarsanız, bu çizgiler kalıcı hale gelir. Güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi kısmaktan kaynaklanan çizgileri azaltmaya yardımcı olabilir.

2. ALKOL TÜKETİMİNİ AZALTIN Alkol cilde zarar verir. Cildi kurutur ve zamanla cilde zarar verir. Bu bizi daha yaşlı gösterebilir. REKLAM 3. AŞIRI KOZMETİK ÜRÜNÜ KULLANIMI Eksik olan vitaminleri takviye ederek yerine koymak bağışıklık direncimizin yanı sıra cilt sağlığımız için de çok önemli. Ancak her birinin yüksek dozda alımı ciltte toksik etki yapabiliyor. Ayrıca vitamin içeren ve cilde sürmek için üretilmiş bir ürünü enjeksiyon şeklinde ya da dermoroller gibi bir uygulamayla derinin içine vermek da ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Cilt bakımı için doğru ürün kullanım sırası! Yüz ölü deriden nasıl arınır? Bunların yanı sıra mezoterapi, peeeling dolgu lazer gibi uygulamaları bilimsel yapılma aralıklarını gözetmeden sık sık uygulatmak da cildin doğal yapısını bozuyor. Örneğin sık sık peeling yaptırmak ciltte incetme, kalıcı kızarıklık ve damarlarda artışa neden olabiliyor. Cildin ana yapısının bozulması sonucunda da enfeksiyon ile lekelenme oluşabiliyor. 3. FAZLA ÇAY VE KAHVE TÜKETMEK Yeterince su içmemek ciltte tonus kaybına neden oluyor. Cilt sağlığı için günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. İçeriklerindeki vitaminler ve antioksidanlar cildin genç kalmasında etkili olduğu için gün içinde kahve, çay (yeşil, siyah, adaçayı, kuşburnu papatya gibi) içmenizde fayda var. Ancak dikkat! ‘Yararlı’ diyerek aşırı miktarda tüketildiklerinde, içeriklerindeki kafein ve tanin gibi maddeler ciltte kuruluk ve kansızlığa bağlı olarak soluk bir cilde neden olabiliyor.

4. CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN İster sahilde bir gün geçirin ister işlerinizi halledin, güneşten korunmak şarttır. Gölgede durarak, hafif ve uzun kollu bir gömlek, pantolon, geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü gibi güneşten koruyucu giysiler giyerek ve geniş spektrumlu, SPF 30 (veya daha yüksek) ve suya dayanıklı güneş kremi kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Güneş kremini her gün giysiyle örtülmeyen tüm cildinize uygulamalısınız. Daha etkili bir koruma için ultraviyole koruma faktörü (UPF) etiketi olan giysiler arayın.

REKLAM 5. CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ DİKKATLİ SEÇİN Cildiniz yandığında veya battığında, bu cildinizin tahriş olduğu anlamına gelir. Cildinizi tahriş etmek, daha yaşlı görünmesine neden olabilir. 6. KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEK Hatalı beslenmek, örneğin karbonhidrat ağırlıklı ve doymuş yağ ağırlıklı beslenmek insülin direncimizi etkiliyor. Ani kilo alışları çatlaklara, ani kilo alış verişleri de ciltte sarkmalara yol açıyor. Cildinizin uzun yıllar genç kalması için özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren sebze ile meyveden zengin, şeker ile tuzdan ise fakir bir beslenme alışkanlığı edinin. Bakliyat, balık ve orantılı olarak kuruyemiş tüketmeyi de ihmal etmeyin.

7. AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK SUYLA DUŞ ALMAK Aşırı sıcak suyla duş almak da cildimizi kurutarak doğal nemini kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak roza hastalığı gibi hastalıkları alevlendirebiliyor. Bu yüzden duş alırken suyun ılık olmasına dikkat edin. REKLAM 8. İÇERİKLERİ BİLİNMEYEN ÜRÜN KULLANIMI Makyaj ürünleri, özellikle de cilt kapatıcıları aşırı miktarlarda ve uzun saatler ciltte kaldığında erken yaşlanma riskini yükseltiyor. Bunun nedeni ise makyajın, özellikle de kapatıcıların cildin gözeneklerini tıkaması sonucu akne, siyah nokta, iltihaplı sivilce ve kırışıklık gibi önemli sorunların gelişmesi. Gece yatmadan önce yüzünüze yapacağınız temizlik cildinizi kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırıyor.

9. CİLDİ NEMLİ TUTMAMAK Cildimizin erken yaşlanmasına yol açan bir başka önemli hatalı alışkanlığımız da nemlendirici ürünleri düzenli kullanmamak. İlerleyen yaşla birlikte deri yapısında bulunan ter ve yağ bezleri, kıl kökleri, damarlar, sinirler ile bağ dokularında işlevsel ve yapısal gerileme oluyor. Cilt daha az terlediği ve daha az yağlandığı için nemini yitirmeye başlıyor. Nemsiz cilt de kuruyor, hasarlanmaya eğilimli oluyor, bunların sonucunda daha erken yaşlanıyor. Sabahları duş sonrasında ve akşamları yüzünüzü temizledikten sonra cildinize mutlaka nemlendirici uygulayın. Aklınızda bulunsun, cildinizi suyla temastan hemen sonra, henüz kurumamışken nemlendirmeniz, ürünün cildinize daha iyi nüfus etmesini sağlayacaktır.