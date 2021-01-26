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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki yük ticareti Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'nin Gürcistan sınırında son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 2020 yılında yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen en hareketli dönemini geçirdi

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki yük ticareti Kovid-19'a rağmen arttı
AA

Türkiye'nin Gürcistan sınırında son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 2020 yılında yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen en hareketli dönemini geçirdi.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan tır trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında 8 bin 45 tır çıkışı olurken bu sayı 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen yaklaşık artarak 24 bin 965 olarak kayıtlara geçti.

- Hareketliliğin devam etmesi bekleniyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda devam eden yoğunluğun gelecek yıllarda da artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından son yıllarda tercih edildiğini ve bu yönelimin artarak devam ettiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"2019'da 8 bin 45 tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu sayı 2020'de 24 bin 965 olarak kayıtlara geçti. Bizim için çok önemli bir artış. Özellikle salgına rağmen bu artışın yaşanması sevindirici. Dolayısıyla rakamların artarak devam etmesini bekliyoruz. Üstelik bu rakamlar sadece Türk tırları için geçerli, yani bize ait olan ihracat için dışarı çıkış yapan tırlar. Bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor."

Demirci, sınır kapısında gerek personel gerekse teknolojik olarak en üst seviyede hizmet verildiğini vurgulayarak "Sorun ve eksiklik olmadığı için gümrük kapısı tercih edilen adres oluyor. Böyle devam etmesi halinde Çıldır-Aktaş özellikle tır hareketliği baz alındığında Orta Asya'ya açılan ticaretin merkezi olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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