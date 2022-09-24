Çilek Bacak Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Çilek Bacağa Ne İyi Gelir?

Çilek bacak nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Bir çeşit cilt rahatsızlığı olan çilek bacak görünümünden bahsedeceğiz. Çilek bacak nedir, neden olur ve nasıl geçer? Bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Bu sebeple artık çilek bacağa ne iyi gelir biliyor olacaksınız. Hemen okumaya başlayın.

Çilek Bacak Nedir?

Yazının detaylarına başlamadan önce sizlere çilek bacak nedir bunu açıklayalım. Bazen bacaklarda siyah noktalara benzeyen küçük koyu lekeler olabilir. Bu duruma da çilek bacak görünümü deniyor. Noktalı olarak görünmesinden dolayı genelde çilek bacak şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle yaz mevsimi yaklaştığında kadınların en büyük sorunu ‘çilek bacak görünümleri’ oluyor. Bu sebeple de hemen çilek bacak nasıl geçer araştırmaya başlıyorlar. İşte bu yazıyı okuyarak tam da istediğiniz cevapları alacaksınız. Okumaya devam edebilirsiniz.

Çilek Bacak Neden Olur? Nasıl Geçer?

Tabi çözümünü bulmadan önce çilek bacakların neden oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Böylece bu durumu yaşadığınız zaman tekrar aynı duruma maruz kalmamak için de gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Çilek bacak neden olur?

Tıraş. Uzun süreli kullandığınız jiletler bir zaman sonra bacaklarınızı tahriş eder ve nokta nokta görünümlere sebep olur.

Jileti yanlış kullanmak

Gözeneklerin tıkanması

Folikülüt. Bir çeşit enfeksiyondur ve tahriş sebebiyle oluşur.

Kuru ciltler

İşte bu durumlar yaşanıyorsa çilek bacak görünümünüz olacaktır. Ama engellemek de sizin elinizde.

Çilek Bacağa Ne İyi Gelir?

Bu noktada en çok çilek bacağa ne iyi gelir sorusunu merak ettiğinizi biliyoruz. İşte alabileceğiniz bazı önlemler ve uygulayabileceğiniz çözümler:

Nemlendirme: Pürüzsüz ve nokta nokta görünmeyen bir bacağın en önemli sırrı nemlendirilmesidir. Kuru ciltler hem soyulma yapar hem de çilek bacak görünümüne sebep olur. Gün içerisinde birkaç kez nemlendirmeyi unutmayın.

Kuru fırçalama yöntemi: Keseden farklı olarak bir fırçaya ihtiyacınız var ve ıslak değil, kuru olarak fırçalama yapmanız gerekiyor. Ölü deriler bacağınızdan atılır, batıklarınız yumuşar ve yukarı çıkar. Böylece onları yok etmek de kolay hale gelir. Bu yöntem aynı zamana selülitlerinizi de yok eder.

Tıraş yaparken dikkatli olun: Kuru bir cilde tıraş bıçağı kullanmayın. Öncesinde o bölgeyi yıkayın ve temizleyin. Nemlendirici losyon ya da tıraş kremi kullanarak jiletin bacağınıza zarar vermesini engelleyin. Aynı şekilde epilasyon aleti kullanıyorsanız da sonrasında nemlendirmeyi sakın unutmayın.

Düzenli temizlik: Çilek bacak görünümünü geçirmenin en etkili yollarından bir diğeri de temizlik ve bakımdır. Örneğin düzenli bacak peelingi ya da belli aralıklarla kese yapabilirsiniz. Bu rutinler batıkları da engeller.

İşte bu yöntemler sayesinde bacaklarınızdaki o batıklardan ve noktalardan kurtulacaksınız. Sonrasında sizlere verdiğimiz bu tavsiyeleri uygulamaya devam edin. Aksatmamaya çalışın. Ancak bu şekilde bacağınızın nemli, pürüzsüz ve çok güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize belli rutinler oluşturun ve bu rutinleri uygulayın.

Tabi bir diğer yöntem de lazer epilasyondur. Bildiğiniz gibi artık günümüzde çoğu kişi lazer ile kökten çözüm sağlıyor. Maddi durumunuz uygunsa lazer epilasyona giderek bacaklarınızın ya da istediğiniz herhangi bir bölgenin daha pürüzsüz ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte çilek bacak nedir ve çilek bacak nasıl geçer artık biliyorsunuz. Sadece dikkat edin ve doğru tıraş tekniklerini hep aklınızda bulundurun.