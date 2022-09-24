Yüzdeki Kızarıklık Neden Olur, Nasıl Geçer? Yüzdeki Kızarıklığa Ne İyi Gelir?

Yüzdeki kızarıklık neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Aslında sizlere sunacağımız bu tavsiyeleri uygulayarak ve önlemlerinizi alarak kızarıklara bir son verebilirsiniz. O halde yüzdeki kızarıklık neden olur, nasıl geçer? Buna ek olarak yüzdeki kızarıklığa ne iyi gelir haydi hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım.

Yüzdeki Kızarıklık Neden Olur?

Öncelikle yüzdeki kızarıklığın neden oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde doğru tedaviyi uygulayabilirsiniz. İşte yüzde kızarıklık oluşmasının sebepleri:

Duygusal baskı

Alerji

Aşı ya da ilaç

Hormona değişiklik

Şeker hastalığı

Alkol

Hava değişimleri

Bakteriler

Rozasea (Gül hastalığı)

Parazitler…

Eğer bu gibi durumları sık sık yaşıyorsanız cildinizde kızarıklık meydana gelebilir. Özellikle de hava değişimlerinden kaynaklanan bu kızarıkları aslında geçirebilirsiniz. Bir sonraki başlığa geçerek detayları öğrenin.

Yüzdeki Kızarıklık Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Yüzünüzde kızarıklık meydana geliyorsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa doğru yerdesiniz. Şimdi sizlere yüzde oluşan kırmızı lekeler nasıl geçer ve doğal çözümler neler, bunlardan bahsedeceğiz.

İşte detayları:

Eğer alkol kullanıyorsanız azaltmalısınız. Rozasea hastalığınız varsa hemen doktora görünmelisiniz ve önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Hava değişiminden kaynaklanıyorsa ortamınızı değiştirin. Onarıcı bakım kremleri ya da cilt tonu eşitleyen kremlerden kullanın. Dışarı çıkarken güneş kremleri kullanın. Yeşil çay tercih edebilirsiniz. İçerisinde kan damarlarının büzüşmesine yardımcı olan maddeler bulundurur. Bir poşet yeşil çayı kaynayan suya ekleyin. Sonrasında 10 dakika kadar demleyin. Kaseye dökün ve bir havluya batırın. Yüzünüze sürterek uygulayın. Cildiniz hassas ise kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Bu çözümler sizi en kısa sürede sonuca kavuşturacaktır. Ama tabi ki alabileceğiniz önlemler bununla da sınırlı değildir. Okumaya devam edin. Şimdi de doğal çözümlerden bahsedeceğiz.

Yüzdeki Kızarıklığa İyi Gelen Doğal Çözümler

Sizlere sunduğumuz tavsiyelere ek olarak bazı doğal çözümler de var. İşte yüzdeki kızarıklığa iyi gelen doğal çözümler:

Hindistan cevizi yağı: Saçtan deriye kadar çok fazla şeye iyi gelen Hindistan cevizi yağı yüzdeki kızarıklıkları geçiriyor. Buna ek olarak uygulaması da kolay. Yağı cildinize sürün ama çok fazla olmasın. Ayrıca cildinizde akne varsa bu tavsiyemizi uygulamayın çünkü ciltte yağlanma yapabilir.

Saçtan deriye kadar çok fazla şeye iyi gelen Hindistan cevizi yağı yüzdeki kızarıklıkları geçiriyor. Buna ek olarak uygulaması da kolay. Yağı cildinize sürün ama çok fazla olmasın. Ayrıca cildinizde akne varsa bu tavsiyemizi uygulamayın çünkü ciltte yağlanma yapabilir. Aloe Vera jeli: Aslında en etkili yöntemlerden birisi aloe vera jelidir. Bitkinin yaprakları içerisinde yer alan bu jel cildinizi yatıştıracak. Jeli bölgeye sürün ve bu işlemi birkaç gün tekrarlayın. Çok kısa sürede cildinizin daha az kızardığını göreceksiniz.

Aslında en etkili yöntemlerden birisi aloe vera jelidir. Bitkinin yaprakları içerisinde yer alan bu jel cildinizi yatıştıracak. Jeli bölgeye sürün ve bu işlemi birkaç gün tekrarlayın. Çok kısa sürede cildinizin daha az kızardığını göreceksiniz. Yulaf Maskesi: Daha önce denediniz mi? yulaf ezmesi içerisine su katmanız gerekiyor. İyice karıştırın ve sonra yüzünüze uygulayın. Evet hepsi bu kadar.

Bu doğal yöntemleri düzenli olarak yaparsanız ve belli bir rutin oluşturursanız işte o zaman yüzünüzün kızarıklıklarının geçtiğini fark edeceksiniz. Buna ek olarak kantaron yağı yüzdeki kızarıklığa iyi gelir mi merak ettiğinizi de biliyoruz. Özellikle güneş ve sivilce lekelerinden kaynaklı kızarıklıklar tamamen yok oluyor. Cildi beyazlatma etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Bu sebeple sadece kantaron yağı da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama burada cildinizin ne kadar hassas olduğu da son derece önemli. Cildinizi tahriş etmeden doğru çözümleri bulmanız gerekiyor.