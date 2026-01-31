Çilekli irmik tatlısı tarifi: Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, daha parlak kıvam için)

1 paket krem şanti (isteğe bağlı; daha mousse kıvamı için)

Krem şanti kullanacaksanız: 1 çay bardağı soğuk süt (krem şantiyi açmak için)

400–500 gram çilek

3–4 yemek kaşığı toz şeker (çileğin tatlılığına göre ayarlayın)

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 çay bardağı su (gerekirse biraz daha)

4–5 damla limon suyu (rengi korur, aromayı dengeler)

Dilimlenmiş çilek

Hindistan cevizi

File badem / fındık kırığı

Antep fıstığı

Beyaz çikolata rendesi

Nane yaprağı

Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.

Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım koyulaşıp “muhallebi” kıvamına geldiğinde (yaklaşık 8–10 dakika) ocağın altını kısın.

Karıştırarak 2–3 dakika kaynatın. Sos göz göz olup kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Nişastayı küçük bir kapta su ile açın (topak kalmasın) ve tencereye yavaşça ekleyin.

Muhallebi ılıyınca (sıcak değil; el yakmayan ılık), ayrı bir kapta krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve muhallebiye ekleyip spatulayla söndürmeden karıştırın. Bu adım tatlıyı daha “hafif ve köpüksü” yapar.

Vanilini ve isterseniz tereyağını ekleyip 1–2 dakika daha karıştırın.

Çileğin tadı ekşiyse şeker miktarını artırmak yerine, birkaç damla limonla dengeleyip aroma derinliği sağlayın; çok şeker tatlıyı bayabilir.

En iyi sonuç için en az 1–2 saat daha soğutun.

Sosu çok koyu yapmayın; buzdolabında bekledikçe biraz daha kıvam alır.

Muz-çilek kombinasyonu: Sosun içine birkaç dilim muz ekleyerek daha meyvemsi bir tat elde edilir (muz çabuk karardığı için servis öncesi önerilir).

Labneli versiyon: Muhallebi ılıdıktan sonra 2–3 yemek kaşığı labne ekleyerek daha cheesecake benzeri bir yapı yakalayabilirsiniz.

Şekersiz/az şekerli: Şeker miktarını düşürüp çilek sosunu daha aromalı tutarak hafifletebilirsiniz.

Servis önerileri

Tatlıyı dilimleyip üzerine taze çilek yerleştirerek servis edebilirsiniz.

Üstüne Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpmek hem görüntüyü hem lezzeti yükseltir.

İftar sonrası için daha ferah bir sunum isterseniz, yanında bir top sade dondurma çok yakışır.

Çilekli irmik tatlısı; az malzemeyle, kısa sürede hazırlanabilen, serinletici ve pratik bir sütlü tatlı alternatifi olarak öne çıkıyor. İrmikli muhallebinin kıvamı ile çilek sosunun meyvemsi tazeliği birleştiğinde hem hafif hem de “sunumluk” bir tatlı ortaya çıkıyor. Dinlendirme süresine dikkat edildiğinde, tam kıvamında ve pürüzsüz bir sonuç almak oldukça kolay.