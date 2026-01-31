Çilekli irmik tatlısı tarifi: Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hafif, pratik ve mevsimine göre ferah bir tatlı arayanların son dönemde en çok tercih ettiği seçeneklerden biri çilekli irmik tatlısı oluyor. Sütlü tatlıları sevenler için hem ekonomik hem de hızlı hazırlanabilen bu tarif; çileğin aromasıyla birleştiğinde özellikle yaz ve bahar aylarında "tam kıvamında" bir alternatif sunuyor. Evde kısa sürede hazırlanabilmesi, fırın gerektirmemesi ve kolay sunum seçenekleriyle çilekli irmik tatlısı; davet sofralarından iftar sonrası tatlılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu yazımızda, evde güvenle uygulayabileceğiniz detaylı çilekli irmik tatlısı tarifi, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.
Çilekli irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)
İrmik katı için:
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, daha parlak kıvam için)
1 paket krem şanti (isteğe bağlı; daha mousse kıvamı için)
Krem şanti kullanacaksanız: 1 çay bardağı soğuk süt (krem şantiyi açmak için)
Çilek sosu için:
400–500 gram çilek
3–4 yemek kaşığı toz şeker (çileğin tatlılığına göre ayarlayın)
1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
1 çay bardağı su (gerekirse biraz daha)
4–5 damla limon suyu (rengi korur, aromayı dengeler)
Üzeri için (opsiyonel):
Dilimlenmiş çilek
Hindistan cevizi
File badem / fındık kırığı
Antep fıstığı
Beyaz çikolata rendesi
Nane yaprağı
Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmikli muhallebiyi hazırlayın
Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.
Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.
Karışım koyulaşıp “muhallebi” kıvamına geldiğinde (yaklaşık 8–10 dakika) ocağın altını kısın.
Vanilini ve isterseniz tereyağını ekleyip 1–2 dakika daha karıştırın.
Ocaktan alın.
Krem şanti kullanacaksanız:
Muhallebi ılıyınca (sıcak değil; el yakmayan ılık), ayrı bir kapta krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve muhallebiye ekleyip spatulayla söndürmeden karıştırın. Bu adım tatlıyı daha “hafif ve köpüksü” yapar.
Tatlıyı kalıba dökün
Tatlıyı tek parça sunmak isterseniz borcam/orta boy bir tepsiye dökün.
Porsiyonluk isterseniz kaselere veya silikon kalıplara paylaştırın.
Üzerini spatulayla düzleyin.
Oda sıcaklığında ilk buharı çıktıktan sonra buzdolabına alın.
İrmik katı buzdolabında dinlendikçe toparlar. Minimum 1 saat, ideal 2–3 saat dinlendirme önerilir.
Çilek sosunu hazırlayın
Çilekleri yıkayıp saplarını ayıklayın.
Sos tenceresine çilekleri alın, üzerine şekeri ekleyin.
Çilekler suyunu salınca (2–3 dakika), hafif ateşte ezerek pişirin.
Nişastayı küçük bir kapta su ile açın (topak kalmasın) ve tencereye yavaşça ekleyin.
Karıştırarak 2–3 dakika kaynatın. Sos göz göz olup kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
Sosu çok koyu yapmayın; buzdolabında bekledikçe biraz daha kıvam alır.
Birleştirme ve soğutma
Çilek sosu ılıdıktan sonra (sıcak dökerseniz irmik katını eritebilir), tatlının üzerine dökün.
Sosu yaydıktan sonra tatlıyı yeniden buzdolabına alın.
En iyi sonuç için en az 1–2 saat daha soğutun.
Püf noktaları (tam kıvam için)
Topaklanmayı önlemek için irmik pişerken mutlaka sürekli karıştırın.
Krem şanti ekleyecekseniz muhallebinin ılımasını bekleyin; sıcak olursa kesilebilir.
Sosu sıcakken dökmeyin; tatlının üst katmanını bozabilir.
Çileğin tadı ekşiyse şeker miktarını artırmak yerine, birkaç damla limonla dengeleyip aroma derinliği sağlayın; çok şeker tatlıyı bayabilir.
Kalıptan çıkaracaksanız, tatlıyı iyice soğutun ve kalıbı kısa süreliğine ılık suya oturtun (kenarların ayrılmasını kolaylaştırır).
Alternatifler: Çilekli irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?
Bisküvili taban: Borcama önce rondodan geçirilmiş bisküvi + tereyağı karışımı basıp üzerine irmik dökebilirsiniz.
Muz-çilek kombinasyonu: Sosun içine birkaç dilim muz ekleyerek daha meyvemsi bir tat elde edilir (muz çabuk karardığı için servis öncesi önerilir).
Labneli versiyon: Muhallebi ılıdıktan sonra 2–3 yemek kaşığı labne ekleyerek daha cheesecake benzeri bir yapı yakalayabilirsiniz.
Şekersiz/az şekerli: Şeker miktarını düşürüp çilek sosunu daha aromalı tutarak hafifletebilirsiniz.
Servis önerileri
Tatlıyı dilimleyip üzerine taze çilek yerleştirerek servis edebilirsiniz.
Üstüne Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpmek hem görüntüyü hem lezzeti yükseltir.
İftar sonrası için daha ferah bir sunum isterseniz, yanında bir top sade dondurma çok yakışır.
Çilekli irmik tatlısı; az malzemeyle, kısa sürede hazırlanabilen, serinletici ve pratik bir sütlü tatlı alternatifi olarak öne çıkıyor. İrmikli muhallebinin kıvamı ile çilek sosunun meyvemsi tazeliği birleştiğinde hem hafif hem de “sunumluk” bir tatlı ortaya çıkıyor. Dinlendirme süresine dikkat edildiğinde, tam kıvamında ve pürüzsüz bir sonuç almak oldukça kolay.