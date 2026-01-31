Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Çilekli irmik tatlısı tarifi: Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Hafif, pratik ve mevsimine göre ferah bir tatlı arayanların son dönemde en çok tercih ettiği seçeneklerden biri çilekli irmik tatlısı oluyor. Sütlü tatlıları sevenler için hem ekonomik hem de hızlı hazırlanabilen bu tarif; çileğin aromasıyla birleştiğinde özellikle yaz ve bahar aylarında "tam kıvamında" bir alternatif sunuyor. Evde kısa sürede hazırlanabilmesi, fırın gerektirmemesi ve kolay sunum seçenekleriyle çilekli irmik tatlısı; davet sofralarından iftar sonrası tatlılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu yazımızda, evde güvenle uygulayabileceğiniz detaylı çilekli irmik tatlısı tarifi, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çilekli irmik tatlısı tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çilekli irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

        İrmik katı için:

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, daha parlak kıvam için)

        1 paket krem şanti (isteğe bağlı; daha mousse kıvamı için)

        Krem şanti kullanacaksanız: 1 çay bardağı soğuk süt (krem şantiyi açmak için)

        Çilek sosu için:

        400–500 gram çilek

        3–4 yemek kaşığı toz şeker (çileğin tatlılığına göre ayarlayın)

        1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

        1 çay bardağı su (gerekirse biraz daha)

        4–5 damla limon suyu (rengi korur, aromayı dengeler)

        REKLAM

        Üzeri için (opsiyonel):

        Dilimlenmiş çilek

        Hindistan cevizi

        File badem / fındık kırığı

        Antep fıstığı

        Beyaz çikolata rendesi

        Nane yaprağı

        Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır?

        İrmikli muhallebiyi hazırlayın

        Derin bir tencereye süt, irmik ve şekeri alın.

        Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

        Karışım koyulaşıp “muhallebi” kıvamına geldiğinde (yaklaşık 8–10 dakika) ocağın altını kısın.

        Vanilini ve isterseniz tereyağını ekleyip 1–2 dakika daha karıştırın.

        Ocaktan alın.

        Krem şanti kullanacaksanız:

        Muhallebi ılıyınca (sıcak değil; el yakmayan ılık), ayrı bir kapta krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve muhallebiye ekleyip spatulayla söndürmeden karıştırın. Bu adım tatlıyı daha “hafif ve köpüksü” yapar.

        REKLAM

        Tatlıyı kalıba dökün

        Tatlıyı tek parça sunmak isterseniz borcam/orta boy bir tepsiye dökün.

        Porsiyonluk isterseniz kaselere veya silikon kalıplara paylaştırın.

        Üzerini spatulayla düzleyin.

        Oda sıcaklığında ilk buharı çıktıktan sonra buzdolabına alın.

        İrmik katı buzdolabında dinlendikçe toparlar. Minimum 1 saat, ideal 2–3 saat dinlendirme önerilir.

        Çilek sosunu hazırlayın

        Çilekleri yıkayıp saplarını ayıklayın.

        Sos tenceresine çilekleri alın, üzerine şekeri ekleyin.

        Çilekler suyunu salınca (2–3 dakika), hafif ateşte ezerek pişirin.

        Nişastayı küçük bir kapta su ile açın (topak kalmasın) ve tencereye yavaşça ekleyin.

        Karıştırarak 2–3 dakika kaynatın. Sos göz göz olup kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

        Sosu çok koyu yapmayın; buzdolabında bekledikçe biraz daha kıvam alır.

        REKLAM

        Birleştirme ve soğutma

        Çilek sosu ılıdıktan sonra (sıcak dökerseniz irmik katını eritebilir), tatlının üzerine dökün.

        Sosu yaydıktan sonra tatlıyı yeniden buzdolabına alın.

        En iyi sonuç için en az 1–2 saat daha soğutun.

        Püf noktaları (tam kıvam için)

        Topaklanmayı önlemek için irmik pişerken mutlaka sürekli karıştırın.

        Krem şanti ekleyecekseniz muhallebinin ılımasını bekleyin; sıcak olursa kesilebilir.

        Sosu sıcakken dökmeyin; tatlının üst katmanını bozabilir.

        Çileğin tadı ekşiyse şeker miktarını artırmak yerine, birkaç damla limonla dengeleyip aroma derinliği sağlayın; çok şeker tatlıyı bayabilir.

        Kalıptan çıkaracaksanız, tatlıyı iyice soğutun ve kalıbı kısa süreliğine ılık suya oturtun (kenarların ayrılmasını kolaylaştırır).

        REKLAM

        Alternatifler: Çilekli irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?

        Bisküvili taban: Borcama önce rondodan geçirilmiş bisküvi + tereyağı karışımı basıp üzerine irmik dökebilirsiniz.

        Muz-çilek kombinasyonu: Sosun içine birkaç dilim muz ekleyerek daha meyvemsi bir tat elde edilir (muz çabuk karardığı için servis öncesi önerilir).

        Labneli versiyon: Muhallebi ılıdıktan sonra 2–3 yemek kaşığı labne ekleyerek daha cheesecake benzeri bir yapı yakalayabilirsiniz.

        Şekersiz/az şekerli: Şeker miktarını düşürüp çilek sosunu daha aromalı tutarak hafifletebilirsiniz.

        Servis önerileri

        Tatlıyı dilimleyip üzerine taze çilek yerleştirerek servis edebilirsiniz.

        Üstüne Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpmek hem görüntüyü hem lezzeti yükseltir.

        İftar sonrası için daha ferah bir sunum isterseniz, yanında bir top sade dondurma çok yakışır.

        Çilekli irmik tatlısı; az malzemeyle, kısa sürede hazırlanabilen, serinletici ve pratik bir sütlü tatlı alternatifi olarak öne çıkıyor. İrmikli muhallebinin kıvamı ile çilek sosunun meyvemsi tazeliği birleştiğinde hem hafif hem de “sunumluk” bir tatlı ortaya çıkıyor. Dinlendirme süresine dikkat edildiğinde, tam kıvamında ve pürüzsüz bir sonuç almak oldukça kolay.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?