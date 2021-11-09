Çılgın Sürücü filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Çılgın Sürücü filmi konusu ve oyuncuları...
ÇILGIN SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU
Dedektif Vic, Stu adında bir Uber sürücüsüne aracıyla birlikte el koyar. Böylece, Stu için beklenmedik bir macera başlar.
Stuber orijinal adıyla yayınlanan Çılgın Sürücü, aksiyon ve komedi dolu sahneleriyle beğeni topluyor. Michael Dowse'nin yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Kumail Nanjiani ve Dave Bautista yer alıyor. Film, Stu isimli bir Uber sürücünün aracına el koyan Vic adındanki bir dedektifin atıldığı macerayı konu alıyor.
ÇILGIN SÜRÜCÜ OYUNCULARI
Kumail Nanjiani - Stu Prasad
Dave Bautista - Victor
Iko Uwais - Oka Tedjo
Natalie Morales - Nicole Manning
Betty Gilpin - Becca
Jimmy Tatro - Richie Sandusky
Mira Sorvino - Angie McHenry
Karen Gillan - Sara Morris
Steve Howey - Felix
Amin Joseph - Leon
Scott Lawrence - Dr. Branch
Rene Moran - Amo Cortez
Julia Vasi - Sloane
Melody Peng - Brooke
Victoria Anastasi - Melanie
Malachi Malik - Tariq
Patricia French - Büyükanne Doris
Jay D. Kacho - Dedektif Kramer
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