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'Çılgın Zamanlar'da buluştular

Cem Özer, Zeynep Gülmez ve Kemal Başar'a, İmren Çapanoğlu ile Caner Nalbantoğlu'nun eşlik ettiği 'Çılgın Zamanlar' adlı tiyatro oyununun galası dün akşam gerçekleştirilen bir organizasyonla yapıldı

'Çılgın Zamanlar'da buluştular - Magazin haberleri
'Çılgın Zamanlar'da buluştular
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HABERTURK.COM

Hesapta olmayan olaylar ve sürprizlerle kahkaha tufanına dönüşen bir aldatma hikayesini konu alan 'Çılgın Zamanlar' adlı tiyatro oyununun galası dün akşam gerçekleşti.

Karısını aldatarak genç sevgilisiyle evlenen ve sonrasında gelişen olaylar zincirini konu alan eserle seyirciye keyifli saatler yaşatan komedinin galasına; Kamuran Akkor, Gökhan Mumcu, Ceren Aksan, Soner Olgun, Anta Toros, Lale Başar, Can Ataklı, Tuna Arman, Tayfun Dinçer, Ercüment Vural, Gülen Karaman, Tülin Oral, Yusuf Atala katıldı. Konukların kahkahalarla izlediği oyun sonrasında sanatçılar ayakta alkışlandı.

Tiyatro Keyfi’nin kurucusu ve yönetmeni Kemal Başar, misafirlerine teşekkür etti.

Sahnelendiği günden bugüne kapalı gişe oynayan komedide, uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’e İmren Çapanoğlu ile Caner Nalbantoğlu eşlik ediyor.

Sam Bobrick’in eserinden Kemal Başar'ın yönetiminde sahneye konan 'Çılgın Zamanlar'da, 30 yıllık eşinden ayrılıp genç bir kadınla evlenen 'Miles'ın başına gelenler eğlenceli bir yorumla sergileniyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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