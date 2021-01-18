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Cilt lekeleri için evde doğal yöntemler nelerdir? Doğal cilt maskeleri

Güneşten, hava kirliliğinden, kullandığımız ilaçlardan ya da farkında olmadığımız pek çok sebepten cildimizde lekeler oluşabilir. Cilt lekelerinden kurtulmak için tek çaremiz kimyasal ilaçlar değil. Evde kolayca yapacağımız ve cilt lekelerine iyi gelecek pek çok doğan peeling de mevcut. Cildimizin temizliğine özen göstermemizin cilt lekelerinin tedavisinde ne kadar önemli bir rol oynadığını tekrarlamaya gerek yok. Doğru peelingle bu süreci hızlandırmak mümkün. Peki, Cilt lekeleri için evde doğal yöntemler nelerdir? Doğal cilt maskeleri

Cilt lekeleri için evde doğal yöntemler nelerdir? Doğal cilt maskeleri

Cilt lekelerinin en büyük nedeni; hamilelik boyunca oluşan lekeler, yaşlanma nedeniyle oluşan lekeler, doğum kontrol haplarının neden olduğu lekeler, güneşin zararlı ışınlarını neden olduğu lekeler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Cilt lekeleri kahverengi ve değişik boyutlarda olabilmektedir. Cilt lekelerinin en önemli neden ise; cildin melanin düzeyinin yükselmesidir.

Bu lekelerin bazılarında boyut büyük olması nedeniyle görünüm açısından rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Ciltte bulunana lekelerin giderilmesi için; kimyasal peeling ve lazer gibi bir takım metotlar kullanılmaktadır.

Cilt lekelerinin evde bazı uygulamalar ile azaltabilme imkanınız da olabilmektedir. Elma sirkesi, limon, soğan ve sarımsak gibi bazı doğal bitkilerden faydalanabilirsiniz. Cilt lekeleri büyüme yapması ve hiçbir neden yokken çıkması halinde mutlaka bir cilt uzmanına görünmekte fayda vardır.

Cilt Lekeleri İçin Doğal Yöntemler

  • Limon ile her gün cildinizin lekeli bölgelerini silmek ve sonrasında nemlendirici uygulamak; cilt lekelerinin renginin açılmasına faydalı olacaktır.
  • Portakal ve elma sirkesini aynı şekilde lekeler üzerine uygulamak ve sonrasında nemlendirici kullanmak renginin açılmasını sağlamaktadır.
  • Zeytinyağını her gün düzenli olarak pamukla cildinize sürmeniz peeling etkisi yaparak leke oluşumunu azaltacaktır.
  • Zeytinyağı ve tuzu karıştırarak peeling uygulaması yapın; bu yöntem cildinizin ölü tabakadan arınmasını sağlayarak cildi tazeleyecektir.
  • Yoğurt ve limon suyu kullanarak peeling uygulaması yapmak da cildin yenilenmesi ve leke görüntüsünü azaltacaktır.

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