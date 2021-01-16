Soğuk havalar için etkili kış maskesi tarifleri

Son günlerde etkisini tam anlamıyla hissettirmeye başlayan soğuk havalar nedeniyle birçok insanda cilt sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, cilt sorunları olanlar için çözüm önerileri de sundu.

CİLT KURUYOR

Kış aylarında özellikle cilt kuruluğuyla karşılaşıldığını belirten Zevzir, “Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermekte” dedi.

GÜNEŞ LEKELERİ BELİRGİNLEŞİYOR

Bugünlerde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri güneş lekeleri. Yazın oluşan güneş lekelerinin kışın daha çok belirgin hale geldiğine dikkat çeken Zevzir, bu lekelerin kış aylarında tedavilerinin yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.

EVDE BAKIM ÖNERİLERİ

Evde cilt bakımı yapmak isteyenlere ise iki farklı maske önerisi:

Leke açıcı doğal maske

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası

1 çay kaşığı taze limon suyu

Doğal nem maskesi

1 tatlı kaşığı bal

1 çeyrek muz rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta akı

Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika uygulayın.