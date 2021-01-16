Soğuk havalar için etkili kış maskesi tarifleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKadın
ABONE OL

Soğuk havalar için etkili kış maskesi tarifleri

Soğuk havalar cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Cilt kuruluğu nedeniyle artan kaşıntılar cildi etkiliyor. Yazın oluşan güneş lekeleri de kışın daha çok belirgin hale geliyor... Evinizde doğal şekilde yapabileceğiniz bu kış maskeleri hem cildi nemlendiriyor hem de ciltteki renk eşitsizliğini ortadan kaldırıyor...

Soğuk havalar için etkili kış maskesi tarifleri

Son günlerde etkisini tam anlamıyla hissettirmeye başlayan soğuk havalar nedeniyle birçok insanda cilt sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, cilt sorunları olanlar için çözüm önerileri de sundu.

CİLT KURUYOR

Kış aylarında özellikle cilt kuruluğuyla karşılaşıldığını belirten Zevzir, “Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermekte” dedi.

GÜNEŞ LEKELERİ BELİRGİNLEŞİYOR

Bugünlerde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri güneş lekeleri. Yazın oluşan güneş lekelerinin kışın daha çok belirgin hale geldiğine dikkat çeken Zevzir, bu lekelerin kış aylarında tedavilerinin yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.

EVDE BAKIM ÖNERİLERİ

Evde cilt bakımı yapmak isteyenlere ise iki farklı maske önerisi:

Leke açıcı doğal maske

1 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası
1 çay kaşığı taze limon suyu

Doğal nem maskesi

1 tatlı kaşığı bal
1 çeyrek muz rendesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 yumurta akı

Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika uygulayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da büyük dağ bülbülü kuşu görüntülendi
YAŞAMHatay'ın 374. kuş türü olarak kayıtlara geçti
Çatıdan gelen sesle irkildi! Son dakika: Gökten başına servet yağdı
YAŞAMÇatıdan gelen sesle irkildi... Gökten başına servet ...
Dünyanın en yaşlı koalası Lottie'den üzücü haber
YAŞAMDünyanın en yaşlı koalası Lottie'den kötü haber
Amasya’da 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu
YAŞAMAmasya’da bulundu... 2 bin 500 yıl öncesine ait!
6 bin yıllık Kasrik Boğazı ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMBüyük İskender'in geçtiği biliniyor... 6 bin yıllık!
Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi
YAŞAMDev sarkıtlar oluştu... Adeta 'buz dağı'
Maymun kuyruğu sakal modası interneti etkisi altına aldı
YAŞAMMaymun kuyruğuna benziyor... Sıra dışı sakal modası!
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması’nda Halkın Seçimi finalistleri
YAŞAMTüm ihtişamıyla görüntüledi... Finale kaldı
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri! 5 Türk lezzetimiz listede - Haberler
YAŞAMÜlkelerin geleneksel lezzetleri!
Yetkililer paylaştı... Eşine az rastlanan görüntüler! - Haberler
YAŞAMYetkililer paylaştı... Eşine az rastlanan görüntüler! ...