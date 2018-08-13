Sabancı Holding çimento şirketlerinden Çimsa, yılın ilk 6 ayını 853 milyon 343 bin 771 TL ciro ile tamamladı. Şirket cirosunu 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı.

Çimsa'nın 6 aylık net kârı ise 117 milyon 436 bin 245 TL oldu. Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar neticesinde, geride bıraktığımız ilk 6 ay güçlü ekonomik performansımızı taçlandırdığımız, emeklerimizin meyvesini topladığımız bir dönem oldu. 2017 yılında yaklaşık 103,8 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştirdiğimiz ihracat ile Türkiye İhracatçılar Birliği’nin (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türkiye İhracat Şampiyonları Ödülleri’nde, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ilk üç firması arasında yer aldık. Ayrıca, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk 100 şirket arasında yer alarak, ekonomik gelişmeye sağladığımız katkıyı gözler önüne serdik” dedi.

'HEDEFİMİZ TOPLUM İÇİN DEĞER YARATMAK'

İnsan hayatına ve çevreye de yatırım yaptıklarını kaydeden Özhatay şöyle konuştu: “Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu olarak attığımız adımlarla şirketimizi geliştirmenin yanı sıra, faaliyette olduğumuz iller başta olmak üzere insan hayatına ve çevreye yatırım yaparak, kalıcı değer yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Niğde’de 8 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez Kayseri’de gerçekleştirilen ‘Yaz Çocukları’ projemiz ile fabrika çalışanlarının çocukları ve civar köylerde ikamet eden toplam 863 çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlanmasına destek olduk. Ayrıca, fabrika çalışanlarımızın işbirliğiyle, Çimsa Niğde Geri Dönüşüm Parkı’nda atıkların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde geri kazanımını sağladık. Büt ün bu çalışmalarla hedefimiz, yaşadığımız toplum için değer üretmektir.”

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