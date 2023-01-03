Çimsa 'sürdürülebilir' ürünlere geçti

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Sabancı Holding iştiraki Çimsa, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında geliştirdiği çimento ürün gamını tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Çimsa’nın yeni Süper Gri Çimento Ailesi’nin yüksek fırın cürufu, doğal puzolan, öğütülmüş kalker, uçucu kül gibi düşük emisyonlu hammaddeler içeren ürünleri sürdürülebilir kentsel projelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Çimsa Süper Gri Çimento Ailesi’nin ürün gamında bulunan Çimsa Izo Power 42.5, yüzde 15'e kadar, Çimsa Master Power ise yüzde 50'ye kadar karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyor.

Yapı kalitesini iyileştirmeye, dayanıklı kentsel gelişime ve altyapı oluşturmaya katkıda bulunacak Çimsa Resistant SR ve Çimsa Resistant LA'nın, ise konut inşasından altyapıya kadar endüstrinin geniş uygulama yelpazesinde çözümler sunduğu belirtildi.

Öte yandan, Çimsa'nın akıllı torba uygulaması sayesinde ürün ambalajlarındaki QR kod ile müşterilerini güncel ürün teknik bilgilerine yönlendirdiği ve her ürünün öne çıkan özelliklerini piktogramlarla tanıttığı aktarıldı.

Çimsa Gri Çimento Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin, "Çimentonun düşük karbonlu ekonomiye geçişte oynayacağı kritik bir rolü var. Karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız ve bu sebep ile ürün portföyümüzde değişikliğe gittik. Diğer sektörlerin atık ve yan ürünlerini hammadde ve yakıt olarak kullanarak onlardan kaynaklanabilecek çevresel sorunlara çözüm ortağı oluyoruz" dedi.