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Çin 2021 Öküz yılı nedir? Öküz burcu özellikleri nelerdir?

Çin burçlarına göre 2021 Öküz yılıdır. Çin yeni yılı 12 Şubat başlayacak ve bu 2022 Ocak 31 kadar sürecek. Peki Öküz burcu özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Çin 2021 Öküz yılı nedir? Öküz burcu özellikleri nelerdir?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Burcun özellikleri; Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, TutucuÇin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir!Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.

Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar. İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar.Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.

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