Çin aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele ediyor

Çin aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele ediyor 0:00 / 0:00

AA

Çin'de doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin en büyük akarsuyu Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçüldü.

Çin'de akarsuların durumunun takip edildiği ve belirli noktalarda düzenli su seviyesi ölçümlerinin yapıldığı istasyonlardan gelen veriler aşırı sıcaklarla artan su sorununa dikkati çekti.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığının resmi gazetesi "Bilim ve Teknoloji Günlüğü"nün haberine göre, nehrin orta boylarındaki Hubey eyaletinin merkezi Vuhan şehrinde su seviyesi 17,54 metreye kadar düştü.

Han Nehri'nin Yangzı ile birleştiği Hankou'da yapılan ölçümdeki seviye, son yıllardaki ortalamadan 6 metre düşük çıkarken, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1865'ten bu yana kaydedilen en düşük yaz seviyesi oldu.

Ayrıca Yangzı Nehri'nin suları ile beslenen Çin'in en büyük iki tatlı su gölünün derinliği de 1951'den bu yana ölçülen en düşük seviyelere geriledi.

Ciangşi eyaletindeki Poyang Gölü'de su seviyesi 6 Ağustos'ta 12 metre ölçüldü. Göl bölgesi kurak sezonuna bugüne dek kaydedilen en erken tarihte girdi. Kuraklık sezonu, son yılların ortalamasından yaklaşık 100 gün önce başladı.

Hunan eyaletindeki Dongting Gölü'nde ise 29,88 metre olan yaz su seviyesi ortalaması bu yıl 24,22 metreye indi.

Yangzı'nın su seviyesinin düşmesinde nehir boylardaki düşük yağışın yanı sıra aşırı sıcakların yol açtığı yoğun buharlaşmanın etkili olduğu tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle diğer nehirler ve su havzaları da kuruyarak çekiliyor. Anhui eyaletinde Huaining Nehri'nin kuruması sonucu komşu sekiz ilçede su sıkıntısı yaşandı. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip Çongçing şehrinde ise 7 nehir ve su havzasının kuruyarak çekilmesinden, yaklaşık 276 bin kişi etkilendi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, sub-tropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı uyarısını" yayımlamıştı.

"Kırmızı" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

Kaynağını Tibet Platosu'ndan alarak Doğu Çin Denizi'ne dökülen 6 bin 300 kilometrelik Yangzı, Asya'nın en uzun nehri. Çin nüfusunun yaklaşık üçte biri bu nehrin boylarında yaşıyor.

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