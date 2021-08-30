Çin'de 18 yaşın altındakilere oyun kısıtlaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çinli yetkililer oyun bağımlılığı konusunda endişeleri sebebiyle 18 yaşın altındakileri internet üzerinden oynayacağı oyunlara kısıtlama getirdi.

Yürürlüğe giren yeni uygulamayla reşit olmayanlara sadece cuma, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri birer saat oyun oynayabilecek. Böylelikle 18 yaşından küçükler bir haftada sadece 3 saat oyun oynayabilecek.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayınlanan kurallara göre, 18 yaşın altındaki kullanıcıların yalnızca akşam 20.00'den 21.00'e kadar oyun oynayabileceğini söyledi.

Daha önce de Çin’de, reşit olmayanların çevrimiçi oyunlara erişebilecekleri toplam süre tatil günlerinde üç saat ve diğer günlerde 1 buçuk saat ile sınırlandırılmıştı.