Çin'in ekran karşıtı kampanyası ne anlama geliyor? 0:00 / 0:00

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Son dönemde sıklıkla ‘‘aile politikasını’’ şekillendiren müdahalelerle gündeme gelen ve eleştirilerin merkezine oturan Çin, en son doğum kontrol politikasında değişikliğe gitmiş, ülkede üç çocuk politikasına ''vize'' çıkmıştı.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan yeni kural kapsamında, ülkede akıllı telefon bağımlılığıyla mücadele etmekle de birleşen yeni prosedür, 18 yaş altındaki grubun, haftada üç saat oyun kısıtlamasıyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Kurallar, 18 yaşından küçüklerin cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmî tatil günlerinde sadece bir saatlik oyun oynamalarını kapsıyor.

Önceki kural ise belirtilen yaş grubunun, herhangi bir günde bir buçuk saat ve tatillerde üç saat oyun oynamalarını içeren bir sınırlandırmaydı.

Çin’in devlet merkezli haber servisi Xinhua'ya ismi açıklanmayan bir NPPA sözcüsünün verdiği demeçte "Gençler ana vatanımızın geleceğidir. Küçüklerin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak, halkın hayati çıkarlarıyla ilgilidir ve ulusal gençleşme çağında genç neslin yetiştirilmesiyle ilgilidir." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

KARAR OYUN DEVLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu adım özelikle Çin’in oyun firmalarını yakından ilgilendirse de kararın Tencent gibi oyun devleri için yönetilebilir göründüğü Reuters tarafından yazıldı.

Ancak karar, Hong Kong'daki yatırımcıların, Tencent'in piyasa değerinden yaklaşık yüzde 4’e tekabül eden 20 milyar doları derhal düşürmesine yol açtı. Rakipleri olan Çin şirketleri NetEase ve Bilibili de etkilendi.

Özellikle son zamanlarda Çin’in oyun pazarının dev şirketi Tencent , Honours of King/ ''Kralların Onuru’’ ülke medyasında ‘‘manevi bir afyon’’ olarak nitelendirirken hâlihazırda haziran ayına kadar geçen üç ayda, 16 yaşın altındakiler şirketin, yerli oyun gelirinin sadece yüzde 2,6'sını oluşturuyor.

Ancak Tencent'in hisseleri 31 Ağustos'ta sabah ortası ticareti sırasında yüzce 3,4 düşüşle 449,80 Hong Kong Dolarına geriledi.

Değerlendirmeler, uzun vadede, Çinli aileler için sağlıklı olan bu kararın işletmeler için çok fazla avantajlı olmadığını ortaya koyuyor. Çin'deki yeni düzenlemeden etkilenecek yaş grubu ise henüz karar hakkında açıklamada bulunmadı.

MİYOPİ SALGINI

Devlet medyasının aktardığına göre, haziran ayındaki rakamlar, Çin’de lise öğrencilerinin yüzde 81’inin miyopi olduğunu ortaya koyuyor. Çağımızın göz kusuru olarak bilinen miyopi, uzun süre ekran ışığına maruz kalmanın bileşen bir etkisi olarak etkinliğini gösteriyor.

Pandemi döneminde de özellikle çevrim içi derslere yönelen öğrencilerde uzun süre ekrana bakmakla artan rahatsızlık, Çin’de sanal derslerin de geleceğini etkileyecek.

Hükümet hâlihazırda çevrim içi ortamda faaliyet gösteren kâr amaçlı dersleri yasaklamıştı.

Ayrıca, yetkililer gençleri daha sağlıklı faaliyetlere yöneltmek için,kamu spor tesisleri ve parklar gibi fiziksel uygunluk altyapısına yönelik devam eden sistematik düşük yatırımları ise tersine çevirmeye hazırlanıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜ KARŞISINA ALAN Şİ

Daha önce de Şi Cinping, Çin’de artan eşitsizliğini gidermek için, ülkesindeki süper zenginlerin aşırı gelirlerini ayarlama sözü vermişti. ‘‘Aşırı yüksek gelirlerin düzenlemesi’’ uyarısında ortak refah vurgusu yapan Cinping’in bu kararı, özellikle ülkesindeki milyarder şirket patronlarının yükselişi ve Çin’de yeni bir varlıklı girişimci sınıfın doğuşunu temsil eden kesime bir darbe olarak yorumlanmıştı.

Pekin’in bu politikası, ülkedeki özel sektör alanında faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı kurallara tabi tutulması ve aynı zamanda mülkler de dahil olmak üzere gelir vergisinin yükseltilmesi anlamına da geliyor.