HABERTURK.COM

Şu ana dek 213 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının merkezi olan Hubei eyaletinde, ailesi karantinaya alındığı için evde yalnız kalan beyin felçli bir çocuk hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Yan Cheng'in Çarşamba günü yatağında ölü bulunduğu ifade edilirken, yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yan Cheng'in babasının ve 11 yaşındaki kardeşinin altı gün önce koronavirüs şüphesiyle karantina alınmasının ardından engelli gencin evde yalnız kaldığı, babanın karantina altından sosyal medyada durumu anlatarak yardım istemesine karşın eve giden yerel yetkililerin Yan Cheng'e 6 gün içerisinde sadece 2 kez yemek verdikleri öne sürüldü.

Talihsiz genci bu süre içerisinde teyzesinin de ziyaret ettiği ancak teyzenin de kendi sağlık problemleri nedeniyle son üç ziyarete gelmediği belirtildi.

Yan Cheng'in beyin felci nedeniyle çok büyük oranda hareket edemediği ve güçlükle konuşabildiği ifade edildi.