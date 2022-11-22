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Çin'de fabrika yangını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Çin'in Henan eyaletindeki bir fabrikada çıkan yangında 38 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de fabrika yangını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Çin'de fabrika yangını: 38 kişi öldü
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HABERTURK.COM / Reuters

Çin'in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı.

İlk belirmelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın olduğu belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, yangına düzenlenmeleri ihlal edilen elektrik kaynağı neden oldu.

Bölgeye 200'den fazla arama kurtarma görevlisi ve 63 itfaiye aracı gönderildi.

Fabrikanın tamamı alevlere teslim olurken, bölgeye 200'den fazla arama kurtarma görevlisi ve 63 itfaiye aracı gönderildi.

Alevler 4 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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