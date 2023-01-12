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Çin'de kalabalığın arasına dalan araç beş kişinin ölümüne sebep oldu

Çin'in Guangzhou kentinde yayaların arasına dalarak beş kişinin ölümüne, 13 kişinin yaralanmasına sebep olan aracın sürücüsü yakalandı. Polis 22 yaşındaki adamı gözaltına aldı ve hakkında inceleme başlattı.

BBC TÜRKÇE

Grace Tsoi | BBC News

Çin'in Guangzhou kentinde yayaların arasına dalarak beş kişinin ölümüne, 13 kişinin yaralanmasına sebep olan aracın sürücüsü yakalandı. Polis 22 yaşındaki adamı gözaltına aldı ve hakkında inceleme başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda sürücünün olayın ardından araçtan çıkarak havaya banknotlar savurduğu görülüyor.

19 milyon nüfuslu Guangzhou kentindeki olay, dün akşamüstü iş çıkışı saatlerinde yaşandı.

Yerel Hongxin News haber sitesine konuşan bir görgü tanığı, sürücünün trafik ışıklarında bekleyen kalabalığın arasına kasten ve art niyetle daldığını söyledi, "Ardından U dönüş yaparak insanlara tekrar çarptı" sözlerini ekledi:

"Çok hızlı kullanmıyordu ancak bazı insanlar zamanında kaçamadı çünkü insanlara isteyerek çarptığını bilemezlerdi."

Sürücü bir trafik polis memuruna ve motosikletine de çarptı ancak polis kaçmayı başardı.

Görüntülerden birinde olay yerinde yatan bir genç kız ve yanında ağlayan, annesi olduğu söylenen bir kadın görülüyor.

Başka bir tanık ise Çin'de Twitter yerine kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da yaşanan kaosu anlattı.

Bir saat sonra bile olay yerinin hala ambulans ve trafik polisleriyle dolu olduğunu, "bütün yaralıların ve cesetlerin kaldırılmadığını" söyledi:

"Olay yeri son derece trajikti, görmeye dayanamadım. Ambulans sirenlerini her duyduğumda kusacak gibi hissettim."

Olay halk arasında öfkeye yol açtı.

Weibo üzerinden yapılan paylaşımlarda Çin'in yeni yıl döneminin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşmesinin daha da üzücü olduğu belirtildi.

Çoğu kişi sürücünün lüks bir araç kullandığını ve havaya para saçtığını belirtti, onun zengin ve güçlü bir aileden gelip gelmediğini sorguladı.

Olay Çarşamba günü Weibo'da hızlıca en çok konuşulan konu haline gelse de bir süre sonra "son dakika aramaları" listesinden çıktı.

Platformun sansür uyguladığı iddia edildi.

Şubat 2022'de de buna benzer bir olay Fujian'da yaşanmıştı ve üç kişi hayatını kaybetmişti.

Bu hafta başında Şanghay'da bir kişi, görevlilerle kavga etmesinin ardından aracını kaldığı otelin lobisine sürmüştü. Olayda kimse zarar görmemişti.

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