        Çin'de Myanmar bağlantılı suç örgütü Ming ailesinin 11 üyesi idam edildi

        Çin'de Myanmar bağlantılı suç örgütü Ming ailesinin 11 üyesi idam edildi

        Çin'de, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren 'Ming ailesi' suç örgütü mensubu 11 kişinin idam cezası infaz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:00
        Çin, 'Ming ailesi' mensubu 11 kişiyi idam etti
        Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Vıncou kentindeki bir mahkeme tarafından kasıtlı adam öldürme, kasıtlı yaralama, yasa dışı gözaltı, dolandırıcılık ve kumarhane işletme suçlarından Eylül 2025'te, 5'i ertelemeli 16 üyesi ölüm cezasına çarptırılmış "Ming ailesi" davasında, karara itiraz edildi.

        Cıciang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, idam kararına yapılan itirazı geçen yıl kasım ayında reddederek, davayı yasalar gereği gözden geçirmesi için Çin Yüksek Halk Mahkemesine (SPC) sundu.

        SPC, Kokang bölgesinde faaliyet yürüten "Ming ailesi"nin 2015 yılından bu yana Myanmar'da telefon dolandırıcılığı yapmak, yasa dışı kumarhaneler işletmek ve diğer suçları işlemek için çok sayıda operasyon üssü kurduklarını teyit etti.

        Suç şebekesinin dolandırıcılık ve kumar faaliyetlerinde kullandığı fonların 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) aştığını saptayan SPC, şebekeyi ayrıca dolandırıcılıkla ilgisi olan kişileri kasten öldürmek, saldırı ve insanları esir tutmak ile 14 kişinin ölümünden ve 2 kişinin yaralanmasından da sorumlu tuttu.

        SPC'nin onayının ardından, 11 kişi hakkındaki idam kararı Vıncou mahkemesi tarafından infaz edildi.

        Şebeke liderinin babası ve kızı idama mahkum edildi

        Ming ailesinin lideri olarak bilinen Ming Şieşang, Şan Eyalet Meclisi ve Kokang Liderlik Komitesi üyesiyken Ekim 2023'te Çin polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından intihar etmişti.

        Ming Şieşang'ın babası Ming Guoping ve kızı Ming Cıncın da idama mahkum edilen şebeke üyeleri arasında yer almıştı.

        Çin'in Yünnan eyaleti ile Myanmar'ın Şan eyaleti arasındaki sınır bölgesi, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti.

        Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Temmuz 2023'te vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara başlamış, bu kapsamda Aralık 2024'e dek Myanmar'dan 53 binden fazla kişi yargılanmak üzere Çin'e iade edilmişti.

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ve Ata Demirer'i ağırladı  

