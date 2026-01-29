Çin'de Myanmar bağlantılı suç örgütü Ming ailesinin 11 üyesi idam edildi

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Vıncou kentindeki bir mahkeme tarafından kasıtlı adam öldürme, kasıtlı yaralama, yasa dışı gözaltı, dolandırıcılık ve kumarhane işletme suçlarından Eylül 2025'te, 5'i ertelemeli 16 üyesi ölüm cezasına çarptırılmış "Ming ailesi" davasında, karara itiraz edildi.

Cıciang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, idam kararına yapılan itirazı geçen yıl kasım ayında reddederek, davayı yasalar gereği gözden geçirmesi için Çin Yüksek Halk Mahkemesine (SPC) sundu.

SPC, Kokang bölgesinde faaliyet yürüten "Ming ailesi"nin 2015 yılından bu yana Myanmar'da telefon dolandırıcılığı yapmak, yasa dışı kumarhaneler işletmek ve diğer suçları işlemek için çok sayıda operasyon üssü kurduklarını teyit etti.

Suç şebekesinin dolandırıcılık ve kumar faaliyetlerinde kullandığı fonların 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) aştığını saptayan SPC, şebekeyi ayrıca dolandırıcılıkla ilgisi olan kişileri kasten öldürmek, saldırı ve insanları esir tutmak ile 14 kişinin ölümünden ve 2 kişinin yaralanmasından da sorumlu tuttu.