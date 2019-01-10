Çin Ticaret Bakanlığınca, Çin- ABD ticari müzakerelerinin karşılıklı endişelerin çözümü için bir zemin oluşturduğu vurgusu yapıldı. Bakanlıktan, başkent Pekin'de 7-9 Ocak'ta bakan yardımcıları seviyesinde yürütülen ticari müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, iki tarafın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce ulaşılan "önemli fikir birliklerini" aktif şekilde uyguladığı, ikili ticaret ve ortak endişe konularının yapısına hakkında kapsamlı, derinlemesine ve detaylı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

AA'nın haberine göre; müzakerenin karşılıklı anlayışı yükselttiği ve iki ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğu ifade edilen açıklamada, tarafların yakın iletişimi sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, ne tür konularda anlaşıldığına yönelik bilgi verilmedi.

MÜZAKERE SÜRECİ VE AÇIKLAMALAR

Bakan yardımcıları seviyesinde önceden iki gün sürmesi planlanan müzakereler daha sonra üçüncü güne sarkmış ve uzayan süre Çin Dışişleri Bakanlığınca iki tarafın ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik "samimiyetlerini göstermesi" olarak değerlendirilmişti.

Müzakerelere ekonomiden sorumlu Çin Başbakan Yadımcısı Liu Hı ve Ticaret Bakanı Cong Şan'ın eşlik ettiği basına yansımıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da dün yaptığı açıklamada görüşmelerin sonuçları için "Herkes açıklamaları beklesin." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Çin de buna karşılık ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.

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