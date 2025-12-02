Habertürk
        Çin'den Japon kara sularını ihlal

        Çin'den Japon kara sularını ihlal

        Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:23
        Çin'den Japon kara sularını ihlal
        Çin yönetimi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdığını bildirdi.

        Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, Japon gemisine kanunlara uygun uyarılarda bulunulduğunu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

        Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğunu savunan Liu, Japon tarafına buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısında bulundu.

        Liu, Çin Sahil Güvenliğinin Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

        Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

        Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

        5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

        En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

        *Fotoğraf: REUTERS/David Gray

