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Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u bakanlığa çağırarak, Huawei'in sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep ederek, aksi halde bunun ciddi sonuçlarının olacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, Kanada Büyükelçisi McCallum'ı, Bakanlığa "acil" çağırarak, Çin'in, Mıng'in gözaltına alınmasına tepki gösterdiğini ve bu durumu güçlü şekilde protesto ettiklerini bildirdi.
Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.
Lı, "Çin tarafı, Kanada'yı, gözaltına alınan kişiyi bir an önce serbest bırakmaya, ilgili kişinin yasal haklarını samimiyetle temin etmeye çağırıyor. Aski takdirde ciddi sonuçları olacak ve Kanada, tam sorumlu şekilde buna katlanacak." ifadelerini kullandı.
Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmış, olay hafta içi duyurulmuştu.
Gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında yapılması dikkati çekmişti.
Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'ı gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.
Çin basını ise ABD'yi hedef tahtasına koyarak, Washington yönetimini, Huawei'in uluslararası saygınlığına zarar vermeye çalışmakla itham etmiş ve müttefiklerini Çin'e baskı yapmak için zorladığını yazmıştı.
Mıng, dün de Kanada'da çıktığı kefalet duruşmasında, ABD'li bankalara karşı sahtekarlık yapmakla suçlanmış, Kanada Adalet Bakanlığı avukatı John Gibi-Carsley, Mıng'in, Amerikalı bankalara Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.
Çin'in Şıncın kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.
Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekom, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'in yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.
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