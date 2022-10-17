Çin'den Tayvan'a: Gerekirse güç kullanırız

Ülkenin gelecek beş yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını belirleyecek kongrenin açılış töreni ve ilk oturumu Büyük Halk Salonu'nda yapıldı. ÇKP'nin görevdeki ve eski liderlerinin katıldığı toplantıda Genel Sekreter ve Devlet Başkanı Şi Cinping, Merkez Komite Çalışma Raporu'nu kongreye sundu.

“Çin karakteristiğinde sosyalizmin bayrağını yukarı taşımak ve her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etmek için birlik içinde çabalamak” başlıklı raporda, parti yönetiminin son 5 yıldaki icraatları ve geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ BAŞARI

Şi, raporu kongreye sunduğu konuşmasında, "yeni dönem" olarak adlandırdığı kendi iktidarında en önemli başarının yoksullukla mücadele olduğunu vurguladı. Şi, "yüzyıl hedeflerinden" ilki olarak tanımladığı, ÇKP'nin 2021'deki 100. kuruluş yıl dönümüne kadar ülkede mutlak yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşıldığını, "her yönüyle ortalama refaha sahip bir toplum" yaratıldığını belirtti.

Ülke genelinde 832 yoksul ilçenin ve 100 milyona yakın kırsal nüfusun yoksulluktan çıkarıldığını ifade eden Şi, 9,6 milyon vatandaşın dezavantajlı bölgelerden yeni bölgelere yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Ortalama refahı, "Çin halkının 1000 yıllık rüyası" olarak tanımlayan Şi, bunu başararak ülkeyi kalkınmada tarihsel başlangıç noktasından daha yüksek noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Şi, gelecek dönemin, yüzyıl hedeflerinden ikincisi olan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2049'daki 100. kuruluş yıl dönümüne kadar "her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etme" yönündeki çabalara odaklanacağını dile getirdi.