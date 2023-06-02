Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Asya-Pasifik
ABONE OL

Çin'den Tayvan'a "güç kullanımını dışlamayacağız" mesajı

Tayvan ile egemenlik ihtilafı bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı Li Şangfu, barışçı birleşmeden yana oldukları Tayvan'a karşı gerekirse güç kullanma seçeneğini dışlamayacaklarını söyledi

Çin'den Tayvan'a
AA

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan ile yeniden birleşme için, "güç kullanımını dışlamayacaklarını" bildirdi.

AA'nın haberine göre; Bakan Li, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı Ng Eng Hen ile görüştü.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey'in görüşmenin ardından Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, ancak gerekirse güç kullanmayı "kesinlikle" dışlamayacaklarını vurguladı.

Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin bağımsızlık için diğer ülkelerden destek almasının kabul edilemeyeceği mesajı verdi.

Sözcü Tan, "Barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı samimiyetle göstereceğiz. Ancak DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış destek aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda kesinlikle söz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan'ın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği mesajın, Singapur'a ve ASEAN üyesi diğer bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede ABD ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir uyarı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

DİREKT ASKERİ TELEFON HATTI

Çinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıca, iki ülke bakanları arasında üst düzey askeri yetkililer arasında iletişim için direkt telefon hattı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları Savunma İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmasıyla askeri alandaki ilişkilerini derinleştirme kararı almıştı.

İki ülke orduları, Nisan 2023'de, 2021'den bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyni ile mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den "Kosova'daki yerel seçimler yenilensin" talebi
DÜNYA AB'den "Kosova'daki yerel seçimler yenilensin" talebi
ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninde dengesini kaybederek yere düştü - Dünyadan Haberler
DÜNYA Biden sahneden ayrıldığı sırada yere düştü
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi
DÜNYA Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı ...
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşının paylaşımına yanıt
DÜNYA Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşının ...
Bu isimler oldukça popüler! İşte dünyada en çok kullanılan 15 isim
DÜNYA Dünyada en çok kullanılan 15 isim
Polonya, sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı
DÜNYA Polonya, sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük ...
ABD'de borç limiti krizi aşılıyor
DÜNYA ABD'de borç limiti krizi aşılıyor
Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?
DÜNYA Hafta sonu tatili nasıl bulundu?
Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor
DÜNYA Almanya, askeri personelini artıracak
"Ölü bölge" olarak biliniyor: Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı
DÜNYA "Ölü bölge" olarak biliniyor: Mahsur kalan dağcı son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.