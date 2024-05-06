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        Haberler Dünya Çin Devlet Başkanı 2019'dan bu yana ilk kez Avrupa turunda

        Çin Devlet Başkanı 2019'dan bu yana ilk kez Avrupa turunda

        2019'dan bu yana ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Sırbistan ve Macaristan'a gitmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris'e geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:06
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        Çin Devlet Başkanı Avrupa turunda
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        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 3 ülkeyi kapsayan Avrupa gezisinin ilk durağında Fransa'yı ziyaret etti.

        2019'dan bu yana ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştiren Xi, Sırbistan ve Macaristan'a gitmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeye hazırlanıyor.

        AB ile ticari anlaşmazlıkların arttığı bir ortamda nadir gerçekleşen bir ziyaret için Paris'e gelen Çin Devlet Başkanı Jinping, Çin'in Fransa ile bağlarını uluslararası toplumda örnek olduğunu söyledi.

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        Paris'te Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılanan Xi, iki ülke arasındaki ilişkinin, yıllar içinde Çin'in Batı ülkeleri ile kurduğu ilişkilerin ön safında yer aldığı ve farklı sosyal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde bir arada var olmasına ve kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini ifade etti.

        Fransız Le Figaro gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında Jinping'in, Fransa'ya üç mesajla geldiği ifade edildi: Pekin'in Fransa ile ilişkilerinde "yeni ufuklar" açmaya kararlı olduğu; dünyaya daha ​​da açılmak ve dünya barışı ve istikrarını korumak.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Xi, ülkeye varışında, 2014 ve 2019 yıllarındaki iki ziyaretinin ardından Fransa'yı 3'üncü kez ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        2019'DAN BU YANA AVRUPA'YA İLK ZİYARETİ

        Çin lideri, 2019'dan bu yana Avrupa'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Xi, 10 Mayıs'a kadar sürecek gezisinde Fransa'nın ardından Çin'in Avrupa'da dost olarak gördüğü Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edecek. Xi'nin ziyaretinde tercih ettiği ülkeler, kıtada taraftar bulma arayışını yansıtıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #Xİ JİNPİNG
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