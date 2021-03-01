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Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına İngiltere ve ABD'den tepki!

Çin'e bağlı bir özerk bölge olan Hong Kong'da, Çin ile yerel hükümetin anlaşarak Haziran 2019'da hazırlığına başladığı ve Haziran 2020'de yürürlüğe giren "Güvenlik Yasası" sonucu Hong Kong'da Haziran 2019'dan beri şiddetli protestolar devam ediyor. Dün, muhaliflerden 47 kişi, "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınırken; İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Konglu 47 aktivistin gözaltına alınmasının ulusal güvenlik kanununun "güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için" kullanıldığının kanıtı olduğunu söyledi. ABD de Çin'i kınadı. Çin ise ABD'yi 'iç işlerine karışmayı bırakmaya' çağırdı.

Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına İngiltere ve ABD'den tepki!
ABD ve İngiltere'nin Çin ile arasında Hong Kong gerilimi!
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HABERTURK.COM / AA

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik yasasının Çin-İngiliz Ortak Bildirgesini ihlal ettiğini ve gözaltıların Çin yönetimine karşı güveni zayıflattığını kaydetti.

Hong Konglu 47 aktivistin gözaltına alınmasının ulusal güvenlik kanununun "güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için" kullanıldığının açık bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Raab, aktivistlerin ülkeyi yıkmakla suçlanmasını son derece rahatsız edici bulduklarını aktardı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, dün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına almıştı.

Hong Kong Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, gözaltındaki 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

ÇİN: ABD ÇİN'İN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYI BIRAKSIN

Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimini, "Hong Kong meselesine ve Çin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya" çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong'da 47 muhalifin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınarak yargılanmasını kınamasının ardından Washington yönetimini, "Hong Kong meselesine ve Çin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 47 muhalifin gözaltına alınarak yargılanmasını kınamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hong Kong hükümetinin kanunların gereğini yapmasını, Hong Kong’un güvenliğini ve istikrarını korumasını desteklediklerini" belirten Vang, "ABD’yi gerçeklere, hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve herhangi bir şekilde Hong Kong meselesine ve Çin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

HONG KONG'DA 47 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Dün, Hong Kong'da muhaliflerden 47 kişi, "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hong Kong’da gözaltına alınan kişiler, gün içinde West Kowloon bölgesindeki bir mahkemede, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Öte yandan muhalif gruplardan çok sayıda kişi, mahkemenin önünde toplanarak protesto düzenlemiş ve dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri de göstericilere eşlik etmişti.

YENİ GÜVENLİK YASASI

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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