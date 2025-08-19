Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Çin ve Hindistan ortak olmalı" | Dış Haberler

        Vang Yi: Çin ve Hindistan ortak olmalı

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve Hindistan'ın düşman değil ortak olması gerektiğini ifade etti. Vang Yi, 3 yıl aradan sonra Hindistan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 19:45 Güncelleme: 19.08.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çin ve Hindistan ortak olmalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 3 yıl aradan sonra Hindistan'a yaptığı ziyarette "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

        Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, bugünün dünyasının benzeri görülmemiş hızlı değişimlere sahne olduğuna, tek taraflılığın ve zorbaca eylemlerin arttığına ve serbest ticaret ile uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

        En büyük iki gelişmekte olan ülke olarak toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan'ın, bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Vang, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmek ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerin birlik olarak güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

        Çinli Bakan, iki büyük Doğu uygarlığının temsilcisi olan Çin ve Hindistan'ın ulusal diriliş süreçlerinin birbirinin başarısına yapacağı katkının Asya'ya ve dünyaya ihtiyacı olan belirginliği ve istikrarı sağlayacağını vurguladı.

        Çin'in açıklamasına göre, ev sahibi Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilişkilerin iyileşme yoluna girdiğine işaret ederek, Çin ve Hindistan'ın birbirine yönelik stratejik algılarını yenilemesi, adil ve dengeli birçok kutuplu dünya düzenine ve dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

        Vang, 3 yıl sonra Yeni Delhi'yi ziyaret ediyor

        Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan'ı ziyaret ediyor. Çinli Bakan, en son Mart 2022'de Yeni Delhi'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

        Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı'nı yapacak. Toplantıda Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek.

        Doval, Aralık 2024'te Pekin'i ziyaret etmiş, bu ziyarette iki ülke arasında sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısı 2019'dan beri ilk kez gerçekleştirilmişti.

        Fotoğraf: Hindistan Dışişleri Bakanlığı (AP aracılığıyla)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar