"Çin ve Hindistan ortak olmalı"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 3 yıl aradan sonra Hindistan'a yaptığı ziyarette "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, bugünün dünyasının benzeri görülmemiş hızlı değişimlere sahne olduğuna, tek taraflılığın ve zorbaca eylemlerin arttığına ve serbest ticaret ile uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

En büyük iki gelişmekte olan ülke olarak toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan'ın, bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Vang, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmek ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerin birlik olarak güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Çinli Bakan, iki büyük Doğu uygarlığının temsilcisi olan Çin ve Hindistan'ın ulusal diriliş süreçlerinin birbirinin başarısına yapacağı katkının Asya'ya ve dünyaya ihtiyacı olan belirginliği ve istikrarı sağlayacağını vurguladı.