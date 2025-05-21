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        Haberler Dünya Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi | Dış Haberler

        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe savunma sistemine ilişkin değerlendirme

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından tanıtılan Altın Kubbe savunma sistemiyle ilgili Çin ve Rusya'dan değerlendirme geldi. Çin, bu adımın uzayın askerileşmesine yol açabileceğini belirtirken, Rusya söz konusu sistemin ABD'nin kendi egemenlik meselesi olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:37
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        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
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        Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" adlı füze savunma sistemi projesinin, uzayda silahlanma yarışını tetikleyerek, barışçıl kullanım ilkesine aykırı bir yönelime sebep olacağı uyarısında bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, projeye dair görüşlerini dile getirdi.

        ABD'nin "Altın Kubbe" ile küresel, çok katmanlı, çok boyutlu ve sınır gözetmeyen bir füze savunma sistemi yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Mao, yörüngede kurulması planlanan tespit ve takip sistemleri dahil ülkenin muharebe kabiliyetini atmosferin dışına taşımayı hedeflediğini belirtti.

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        Mao, projenin saldırgan bir karakterinin olduğunu ve Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini vurguladı.

        Projenin uzayı savaş alanına dönüştürme ve uzayda silahlanma yarışını başlatma riskini artırdığını, ayrıca uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemlerini zayıflatacağını belirten Mao, "Bu, ABD'nin kendi güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğu bir başka 'Önce Amerika' projesinden ibarettir. Herkes için tam güvenlik ilkesini ihlal etmenin yanı sıra, küresel stratejik dengeyi ve istikrarı da tehdit edecektir." dedi.

        Mao, Çin'in projeden kaygı duyduğunu vurgulayarak, ABD tarafına, küresel füze savunma sistemleri geliştirme ve konuşlandırmaya son verme, büyük ülkeler arasında stratejik güveni güçlendirme ve küresel stratejik istikrarı koruma çağrısında bulundu.

        RUSYA'DAN DEĞERLENDİRME

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

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        ABD'nin yeni savunma mimarisi Altın Kubbe'yi duyurmasını değerlendiren Peskov, bu konunun ABD’nin kendi egemenlik meselesi olduğunu kaydetti.

        Trump'ın "Altın Kubbe" planı

        ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu dün yapmıştı.

        Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti.

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