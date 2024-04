Çin, yasaklanan Nvidia çiplerini Super Micro ve Dell sunucularında satın aldı.

Çinli üniversiteler ve araştırma enstitüleri, ABD’nin geçen yıl Çin’e bu tür teknolojinin satışını yasaklamasını genişletmesine rağmen, yeniden satıcılar aracılığıyla yüksek son Nvidia yapay zeka çiplerini aldı.

Reuters’ın bildirdiğine göre, incelenen ihale belgelerinde ABD’nin 17 Kasım’da ambargoyu genişleterek daha fazla çipi ve ülkeyi lisanslama kurallarına tabi tutmasından sonra, 10 Çin kuruluşunun Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. ve Tayvan’ın Gigabyte Technology Co Ltd tarafından yapılan sunucu ürünlerine gömülü gelişmiş Nvidia çiplerini satın aldığını gösteriyor.