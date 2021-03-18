Cinayet gibi kaza! TIR'ın altına girdi

Yalova'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce iş yerinin duvarına çarpan ardından park halindeki TIR'ın dorsesi altına giren 22 yaşındaki sürücü Hakan Yılmaz, hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
10 Mart Çarşamba günü meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 22 yaşındaki Hakan Yılmaz, ana yolda otomobiliyle seyir halinde giderken, sol şeritten gelen bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak park halindeki TIR'ın dorsesi altına girdi.
Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, 8 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Yılmaz, bu sabah saat 06.00 sıralarında yaşamını kaybetti.
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