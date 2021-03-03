Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAldatma cinayeti! Son dakika: karı kocanın cezası belli oldu
ABONE OL

Boşanma aşamasındaki eşiyle görüşüyor diye öldürmüştü! Karı kocanın cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hacı Mustafa Eskici'nin cezası belli oldu. Sanık Eskici, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşine yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Sevcan Eskici’nin ise beraatine karar verildi

Aldatma cinayeti! Son dakika: karı kocanın cezası belli oldu
AA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Hacı Mustafa Eskici "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi Sevcan Eskici’nin ise beraatine karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici ile maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sevcan Eskici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini istedi.

'PİŞMANIM, TAKDİR MAHMENİNDİR'

Mütalaada, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaaya karşı söz verilen tutuksuz sanık Sevcan Eskici, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici de, "Çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

MAHKEME TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sevcan Eskici’nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" eylemini işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti. Sanık Hacı Mustafa Eskici'yi "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme ayrıca takdiri indirim maddelerini uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Eskici'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EŞİNİN RANDEVU VERDİĞİ PARKTA KURŞUNLAMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hacı Mustafa Eskici ile kendisini maktul Tolga Varlıoğlu'yla aldattığı gerekçesiyle eşi Sevcan Eskici arasında tartışma yaşandığı, boşanma davası açan çiftin ayrı evlerde kaldıkları belirtilmişti. Olay günü 11 Haziran'da sanık Mustafa Eskici'nin eşini arayarak maktulle görüşmek istediğini söylediği, sanık Sevcan Eskici'nin de bunu maktule ilettiğini ve Bağcılar'daki bir parkta randevulaştıkları anlatılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin parkta kendilerini bekleyen maktul Tolga Varlıoğlu'nu, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, her iki sanığın da olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, maktulün vücudunda ise 10 kurşun girişi belirlendiği ifade edilerek, Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar, sanık Sevcan Eskici'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?
GÜNDEMKahvelerde oyun yasağı var mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar hangi illerde açıldı?
GÜNDEMHalı Sahalar hangi illerde açıldı?
Eğlence mekanları açıldı mı? Eğlence mekanları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılacak, tarih belli mi?
GÜNDEMEğlence mekanları açıldı mı?
KARAR! Son dakika: 7 Şubat MİT kumpası davasında karar!
GÜNDEM7 Şubat MİT kumpası davasında karar!
AYT, TYT matematik, türkçe, fizik konu anlatımları ve deneme sınavları için üye ol! AYT, TYT, YKS, LGS online deneme sınavlarıyla başarı sıralamanızı
GÜNDEMÜcretsiz TYT, AYT, YKS, LGS online deneme sınavlarını ...
2021 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, DİB-MBSTS, YDS, ALES, YKS, DGS, YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
BİAT ALMIŞTI! Son dakika: Örgüt lideri hakkında 250 yıl isteniyor! - haberler -
GÜNDEMEl öptürüp biat ettiriyordu! 250 yıl istendi!
DEHŞET! Son dakika: İstanbul'da sokaklarında 'sustalı' ile terör estirdi!
GÜNDEMİstanbul'da sokaklarında 'sustalı' ile terör estirdi!
AÖF Bahar dönemi sınavları online mı olacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2021 nedir?
GÜNDEMAÖF Bahar dönemi sınavları online mı olacak?
İstanbul güncel Elektrik kesintisi duyuruları: 3 Mart 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula!
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama