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Eşinin arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiye sıktığı 10 kurşun için 'Kendimi kaybettim' dedi

Sanık Hacı Mustafa Eskici'nin, 11 Haziran'da Bağcılar'da boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü, eşinin de ona yardım ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Olay günü, maktulün mesaj atarak konuşmak istediğini söyleyen sanık Eskici, "Eşimle parka gittik. Eşim maktule sarıldı. Maktul bana hakaret etti. Kendimi kaybettim. Küfür ettim. Yanımda taşıdığım silahla ateş ettim. Çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi. Eskici'yi 10 kurşunla öldürdüğü iddia edilen sanığın 27 yıla, kendisine yardım ettiği iddia edilen eşinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

Son dakika! 10 kurşun için 'Kendimi kaybettim' dedi
AA

Sanık Hacı Mustafa Eskici'nin, Bağcılar'da boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü, eşinin de ona yardım ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici ile maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sevcan Eskici ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici, maktul ile çocukluk arkadaşı olduğunu, aynı mahallede büyüdüklerini, birbirlerinin evine gittiklerini söyledi.

Nişanlısından ayrılan maktulün psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Eskici, tartışmalar yaşamaları üzerine de eşiyle ayrılmaya karar verdiklerini ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Bir süre sonra Sevcan Eskici'nin kendisinin eve gelmesini istememesi üzerine ailesinin yanına taşındığını anlatan Hacı Mustafa Eskici, şöyle devam etti:

'EŞİMİN BENİ GEREKSİZ DİYE KAYDETTİĞİNİ GÖRDÜM'

"Eşimle oturduğumuz ev, çalıştığım dükkanın karşısında bulunuyor. Bir gün Tolga Varlıoğlu ve Özcan Haşıloğlu'nun evime girdiğini gördüm. Uzaklaştırma kararı olduğu için aile yakınlarıma ve polise haber verdim. Eve girdik, maktul bana bıçakla saldırdı. Karakolluk olduk, darp raporu aldım. Eşime bu durumu sordum, 'O benim ağabeyim, bana döner getirdi' dedi. Bu olaydan 20 gün sonra maktulle karşılaştık, bana eşimle arasında bir şey olmadığını, eşimi kız kardeşi gibi gördüğünü söyledi. Bir gün kızım eşimin telefonuyla oynuyordu. Telefona bakınca eşimin beni gereksiz olarak kaydettiğini, telefonda da iki sim kartın takılı olduğunu gördüm. İkinci hatta sadece maktulün telefonu kayıtlıydı. Mesajlarında cinsel içerikli konuştuklarını gördüm."

Tolga Varlıoğlu
Tolga Varlıoğlu

'EŞİM MAKTULE SARILDI, KENDİMİ KAYBETTİM'

Bu durumu sorduğu eşinin olayı kabul ettiğini, maktulle evleneceklerini, bunun için boşanmayı beklediğini söylediğini anlatan sanık Eskici, kendisinin de 3 çocuğunun velayetini istediğini, boşanana kadar da maktulle görüşmemelerini söylediğini, eşinin de bunu kabul ettiğini dile getirdi. Olay günü, maktulün mesaj atarak konuşmak istediğini söyleyen sanık Eskici, "Eşimle parka gittik. Eşim maktule sarıldı. Maktul bana hakaret etti. Kendimi kaybettim. Küfür ettim. Yanımda taşıdığım silahla ateş ettim. Çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.

MAKTULÜN BABASI: OLAY PLANLI YAPILDI, ŞİKÂYETÇİYİM

Sanığın savunmasından sonra müşteki Erdal Varlıoğlu'na söz verildi. Müşteki Varlıoğlu, sanıkla oğlunun arkadaş olduklarını belirterek, "Sanığın beyan ettiği bıçak çekme olayı doğru değildir. Oğlumu zorla arayıp parka çağırmışlar. Olay planlı yapıldı. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olaya ilişkin MOBESE kayıtlarının istenmesine ve tutuksuz sanık Sevcan Eskici'nin bulunduğu şehre yazı yazılarak bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

MAKTULÜN VÜCUDUNDA 10 KURŞUN GİRİŞİ BELİRLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hacı Mustafa Eskici ile kendisini maktul Tolga Varlıoğlu'yla aldattığı gerekçesiyle eşi Sevcan Eskici arasında tartışma yaşandığı, boşanma davası açan çiftin ayrı evlerde kaldıkları belirtildi.

Olay günü 11 Haziran'da sanık Mustafa Eskici'nin eşini arayarak maktulle görüşmek istediğini söylediği, sanık Sevcan Eskici'nin de bunu maktule ilettiğini ve Bağcılar'daki bir parkta randevulaştıkları anlatılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin parkta kendilerini bekleyen maktul Tolga Varlıoğlu'nu, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede her iki sanığın da olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, maktulün vücudunda ise 10 kurşun girişi belirlendiği ifade edilerek, Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar, sanık Sevcan Eskici'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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