Cinayet zanlısı 13 yıl sonra yakalandı

İHA

Antalya’da, 2008 yılında cinayet işleyen ve 13 yıldır firari olan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu Diyarbakır’da yakalandı.

Diyarbakır Valiliği"nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ikamet eden ve 2008 yılında burada meydana gelen kasten öldürme olayı nedeniyle hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli V.E.'nin Sur ilçesi Özekli Mahallesi'nde ikamet eden hasta babasını ziyaret edeceği bilgisine ulaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 yılı aşkın süredir firari olarak aranan V.E., babasına ait evde kıskıvrak yakalandı. V.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.