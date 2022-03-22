Ciner İç ve Dış Ticaret'e 'İhracatın Yıldızı' ödülü

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İKMİB, 2021 yılında en çok ihracat yapanları ödüllendirdi.Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu yıl 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 34 kategoride 170 ödül sahiplerini buldu. Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı dalında yılın ihracat yıldızı ödülünü aldı.

Ciner İç ve Dış Ticaret, "İhracatın Yıldızı" ödülünü grup adına Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Kurşun aldı.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü kimya, 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Sektörün ihracatı, 2021 yılında yüzde 39 büyüdü. 8 bin 500’ün üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 58,75’ini gerçekleştirdi.

Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere hammadde veya yarı mamul vererek ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektörü, toplam ihracattan aldığı yüzde 11,2’lik pay ile ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlıyor. 2021 yılı ilk üç çeyrek verilerine göre, dünya kimya ihracatı 3,07 trilyon dolar olurken, Türk kimya sektörü küresel sektör ihracatında yüzde 0,76 pay ile 29’uncu sırada yer aldı.

Kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. İKMİB’in youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan törene, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Ödül Töreni’nde kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ülke ihracatının yıl sonu hedefinin 250 milyar dolar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “İhracatımız artıyor. 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile kapattık. Dünyada en yüksek büyüme hızına ulaşan ülkelerden biri olduk. PMI rakamlarına baktığımız zaman karşımıza kimya sektörü ve plastik sektörü çıkıyor. Kimya ve plastik sektörümüz PMI’da Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri olduğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kimya sektörü geçen yılı 25,4 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Bu sene 3 ayda 20 Mart itibariyle 6,4 milyar dolara ulaştı. Yüzde 37,1’lik artıştan bahsediyoruz. Geçen sene Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 32,9 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 38,8 artırdı. Bu sene de baktığımız zaman ilk iki ayda ihracatımız 21,4 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 37 oranında artırmış. Hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlar, emtiadaki yüksek artışlar var ama yine de biz başarılara imza atıyoruz sayenizde. Sektörün yüzde 75 ithalata bağlı bir yapısı da var. Bunun için endüstri bölgeleri, süper teşvikler, petrokimya yatırımları gibi Türkiye’nin geleceğini açacak yatırımlar önemli. Dünya ihracatı içerisindeki payımız binde 5. Bunu çok daha yukarılara çıkarmamız lazım. Daha çok çalışmamız daha çok yatırım yapmamız lazım. Kimya sektöründe daha gidecek çok yolumuz var. Kimya Teknoloji Merkezi önemli bir atılım önemli bir adım.”

"KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ"

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı konuşmada kimya sektörünün çok önemli, çok kritik bir sektör olduğunu dile getirerek, “Kimya sektörü bütün dünyada çok önemli bir sektör. Hiçbir gelişmiş ülke yoktur ki bu sektörü geliştirmeden başarılı olmuş olsun. Çünkü pek çok sektörün gelişimine çok kritik katkılar sunan, ürettiği 100 ürünün 77’sini diğer sektörlere girdi olarak veren bir sektörden bahsediyoruz. Bizler bu önemin farkındayız ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz. İhracatçı Birliğimizle, paydaşlarımızla şimdiye kadar çok yakın çalışmalar yürüttük. Hamle programını birlikte dizayn ettik. Öncelikli ürünleri yenilikçi teknoloji alanlarını birlikte tespit ettik. Yakın zamanda inşallah bu programın sonuçlarını açıklayacak, Türkiye’nin geleceğine değer katacak pek çok Ar-Ge projesinin, pek çok yatırımın önünü açmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak proje bazlı desteklerimizde de kimya sektörünü önceledik. Birlikte çalıştığımız Kimya Teknoloji Merkezi projesinde de desteklerimiz yanınızda olacak. Türkiye’mizin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine önce 2023 daha sonra çok daha ileri hedeflere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

İSMAİL GÜLLE: KİMYA SEKTÖRÜ BİRİNCİLİĞE OTURDU



Geçen yılın her anlamıyla unutulmaz bir yıl olduğuna vurgu yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2021’i büyük bir rekorla tamamladık. Şimdi ise önümüzde 250 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Türkiye geçen yıl sıkça dile getirdiğimiz tedarik zincirindeki bozulmadan dolayı bir tedarik merkezi olma sözünün altını 25 milyar dolarlık ihracat fazlasıyla gösterdi. Türkiye bundan sonraki süreçte bu tedarik merkezi ile ilgili pek çok güzel gelişmeye vesile olacak. Görüyoruz ki şu andan sonraki süreçte savaşın ve bölge ekonomisinin yeniden şekilleneceği bu pandemi sonrası dünyada, Türkiye parlayan yıldız olacaktır. Bunun en büyük gücü siz ihracatçılar olacaksınız. Kimya sektörümüz geçen yıl ikinci sektörümüzdü, bu yıl rakamlara baktığımda bugün itibariyle kimya sektörümüz birinci sektör pozisyonuna yükseldi. Şu ana kadar olan iki buçuk aylık sürede kimya sektörümüzün ihracat performansı gerçekten çok fazla alkış hak ediyor. Bu başarı hepinizin, sizleri yürekten kutluyorum. 3’üncülükten 2’inciliğe, 2’incilikten 1’inciliğe… Bu sektörle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ilk defa 2021 yılında dünya ticaretinde yüzde 1 üzerinde pay aldı. Öyleyse bizim hedefimiz dünya ticaretinden kimya sektörü olarak yüzde 1 pay almak. 2030 yılına kadar 50 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Bilişim Vadisi’nde böyle bir binayı sektörümüze tahsis etmeleri sektörün potansiyeli ve geleceğine duydukları güveni gösteriyor. Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burada yapılacak araştırma ve geliştirmeler bizim hedefimiz olan daha katma değerli ihracata vesile olacaktır. O nedenle çok önemli bir proje, yürekten kutluyorum. Kimya sektörümüzle iftihar ediyoruz. Bugün ödül alacak tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.”

ADİL PELİSTER: DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIKLIYIZ

2020 yılındaki ödül törenini salgın sebebiyle çevrimiçi olarak ve dijital platformlarda yayınladıklarını hatırlatan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “2020 yılında ilk dijital satın alım heyetini, ilk dijital ödül törenini, ilk sanal fuar organizasyonunu ve Kimya Sektör Platformumuzla beraber ilk dijital Kimya Sektör Şuramızı da düzenlemiş ve bu yolla dijital dönüşüme hazırlıklı olduğumuzu da ispat etmiştik. Halen devam eden salgın sebebiyle, son iki yıl hepimiz için bir hayli zorlu geçti. Tüm olumsuz koşullara rağmen el ele, omuz omuza mücadele ettik ve bu zor sürece de hızla adapte olmayı başardık. Tabii ki devletimizin desteklerini görmezden gelemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hükümetimize ve kamu bürokrasimize de teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.



Korona sonrası dünyanın yeni bir döneme attığını ve yeni bir düzen oluştuğuna dikkat çeken Pelister, “Hiç kuşkusuz, biz de ülke olarak topyekün bir anlayış ile bu yeni düzenin oyun kurucuları arasında yer almalıyız. Derin ekonomik dalgalanmaların yeniden yükseliş trendine girmesi ve hızlı bir yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için yüksek teknoloji içeren ve yüksek katma değerli ürün üretip ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de İKMİB olarak bu dalgalanmayı sektörümüz ve ülkemiz lehinde değerlendirebilmek için iki senedir üzerinde çalıştığımız Kimya Teknoloji Merkezi projemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçiriyoruz. İçinde ihracatçılarımızın numune bedellerini yaklaşık yüzde 70 oranında azaltacak ve zaman tasarrufu sağlayacak uluslararası akredite referans laboratuvarlarının, girişimcilik ve start-up alanlarıyla ve kitlesel fon kuruluşlarıyla yeni buluşlara imkan tanıyıp sanayi ve üniversite işbirliğini canlandıracak, KOBİ destek merkeziyle ihracat yapmak ve ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ statüsündeki şirketlerimize istihbarat, endeks ve trend desteği verecek, dijital kütüphanesi ile bilimsel yayınları tek tuşla kullanıcılara açacak çok önemli bir projeye imza atmış olmanın da haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Açılışını da yine bu sene içerisinde inşallah hep beraber yapacağız.” diye konuştu.

Kimya ihracatında yeni dönem için “Vizyon 2030” stratejisini belirlediklerini ifade eden Pelister, “Hedefimiz 2030 senesinde kimya sektörü ihracatımızı 50 milyar dolarlık seviyeye yükselterek sektörel bazda birinciliğe yerleşmek. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkum yok. Önümüzdeki sene 2030 vizyonu çerçevesinde Kimya Sektör Platformu olarak uluslararası boyutta bir şura tertip etmek için kolları sıvamış durumdayız. Bu şura vesilesiyle de 2023-2030 Kimya Sanayi Strateji Belgemizi de oluşturmuş olacağız. Bütün gayemiz ve hedefimiz 2030. Çünkü küresel kurum ve kuruluşlar ile devletimiz de sürdürülebilirlik temelli ekonomik kalkınma hedeflerini 2030 planlarına göre düzenliyorlar. Birleşmiş Milletler hedefleri de bu yönde. Biz bütün bu projelerimiz ile İKMİB’imize Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının itibarlı kurumlara verdiği Global Compact prestijli statüsünü de kazandırmış olacağız.” dedi.