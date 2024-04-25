Ciner Medya'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ciner Medya'dan ABB Başkanı Yavaş'a ziyaret
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a nezaket ziyaretinde bulundu
Giriş: 25.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede, Tekdağ seçim başarısı dolayısıyla Yavaş’ı tebrik etti.
Yeni döneminde de başarılı çalışmalar diledi. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ’a ziyareti esnasında Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da eşlik etti.
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