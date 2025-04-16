Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun ziyareti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gün boyu ziyaretçi akını oldu.

Habertürk'ten Alihan Tok'un haberine göre Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü Florence Nightingale hastanesine gitti.

Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Tekdağ, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.