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"Geçen yıl başlatılan 'Şimdi Gaziantep Zamanı' projesiyle 1 milyon turist hedefini yakaladık. Şu anda hedefimiz olan 1,5 milyon turiste adım adım ilerliyoruz. Bu kapsamda Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ortak akılla turizmde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin yoğunluğunu görmekteyiz. Yurt dışından gelen ziyaretçiler arasında Almanya birinci sırada yer alıyor. Ardından Kıbrıs, Hollanda ve Irak geliyor. Eylül, ekim ve kasım aylarında da otellerimizde ciddi bir rezervasyon talebi bulunmakta. Hava sıcaklıklarının düştüğü bu aylarda, turların yoğun olduğunu görmekteyiz."