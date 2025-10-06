Çinli adam 70 gün ormanda yaşadı!

Çin'de bir adamın 70 gün boyunca ormanda hayatta kalmayı başardığı ifade edildi.

South China Morning Post'un haberine göre, kurduğu tuzaklarla avladığı hayvan ve böcekleri yiyerek hayatta kalan adam, 14 bin dolar ödülün sahibi oldu.

Çin'in Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrindeki ormanda gerçekleştirilen yarışma, yerel bir turizm şirketi tarafından organize edildi.

100 yarışmacının katıldığı organizasyonda, yarışmacılara sadece bir bıçak ve bambu sopası verildi.

33 yaşındaki Yang Dongdong, 70 günün sonunda ödülün sahibi oldu.

Yang "Yiyecek azaldığında kaygı başlıyor. Ancak protein ve vitaminleri doğru dengede aldığımdan emin olmalıydım." dedi.