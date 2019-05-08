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Çinli blogger pes dedirtti!

HABERTURK.COM

Çinli bir blogger, ahtapotu canlı canlı yemek isterken korku dolu anlar yaşadı. Yüzüne yapışan ahtapottan kurtulmaya çalışan blogger'ın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı

Çinli fenomen

Çin'de 'Seaside Girl Little Seven' adıyla bilinen blogger'ın popülerlik uğruna yaptıkları 'bu kadarına da pes' dedirtti.

 

Deniz ürünleri yediği videolarıyla popülerlik kazanan Çinli kadın, son paylaşımında ahtapotu canlı canlı yemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çünkü ahtapot kendini savunmak amacıyla genç kadının yüzüne yapıştı.

Acı içinde yüzüne yapışan ahtapottan kurtulan blogger, o anları saniye saniye kayıt altına aldı. 

50 saniyelik video, Çin'in popüler kısa video platformu Kuaishou'da paylaşıldı.

Blogger'ın izlenmek için yaptıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından 'vahşet' olarak değerlendirildi.

Yüzlerce kişi ahtapotu savunarak, blogger'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

İnternet kullanıcıları, ahtapotu canlı canlı yemeye çalışmanın gereksiz ve acımasız bir eylem olduğunu söyledi.

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