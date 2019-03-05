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Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı

Giriş: 05.03.2019 - 15:32 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Çinli vlogger He Yuhong, sadece makyajla Mona Lisa’ya, Johnny Depp'e Taylor Swift’e, Selena Gomez’e hatta Albert Einstein'a bile dönüşebiliyor. He Yuhong, makyajdan yardım alarak istediği herkese tıpatıp benzeyebiliyor

  • 1Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Çinli vlogger He Yuhong, sadece makyajla istediği herkesin kılığına girebiliyor.

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    27 yaşındaki Yuhong, sadece makyajdan faydalanarak kendisini şarkıcı Taylor Swift'e Leonardo De Vinci'nin tablosundaki Mona Lisa'ya, Selena Gomez'e hatta hatta Albert Einstein'a bile benzetebiliyor.

  • 3Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Sosyal medyada yayınladığı videoları milyonlarca kez izlenen Çinli vlogger, "Yüzünüzü boş bir kağıt gibi gördüğünüzde seçenekleriniz sonsuz" diyor.

  • 4Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    He Yuhong'un makyaj yapma süresi 4 ila 6 saat arasında değişiyor. İşte Yuhong'un makyajından çarpıcı örnekler...

     

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    Eski futbolcu ve teknik direktör Joachim Low

     

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    Johnny Depp

     

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    Albert Einstein

     

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    Natasha Romanoff-Scarlett Johansson

     

  • 9Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Mona Lisa

     

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    Audrey Hepburn

     

  • 11Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosu

     

  • 12Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Leonardo da Vinci'nin Kakımlı Kadın tablosu

     

  • 13Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Charlie Chaplin

     

  • 14Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Dita Von Teese

     

  • 15Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Marilyn Monroe

     

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    Cristiano Ronaldo

     

  • 17Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Harley Quinn-Margot Robbie

     

  • 18Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Lily Collins

     

  • 19Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Selena Gomez

     

  • 20Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Greta Garbo

     

  • 21Çinli vlogger He Yuhong'un değişimi dudak uçuklattı
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    Michael Jackson

     

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    Taylor Swift

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    Cate Blanchett

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    Tilda Swinton

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