X-Men: Geçmiş Günler Gelecek, Demir Adam 3, Tanrılar Birliği gibi filmlerde rol alan Çinli oyuncu Fan Bingbing ve çalıştığı şirket vergi kaçırdığı gerekçesiyle Çin yuanı (130 milyon dolar) para cezası aldı.

Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosu'nun başlattığı soruşturmada, Fan Bingbing'in gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturmada sonucunda, Fan Bingbing ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam 129 milyon dolar ceza ödemesi gerektiği belirtildi. Çinli oyuncunun ise kişisel olarak 70 milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen 37 yaşındaki Fan Bingbing'in hapis cezası almayacağı açıklandı.

Davranışından utandığını söyleyen Fan Bingbing, açıklamasında herkesten özür diledi.

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