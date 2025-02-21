Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?

        Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?

        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçla ilgili birçok konu merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirirken günlük hayatta karşılaşılan durumların orucu etkileyip etkilemediği sıkça araştırılıyor. Ancak en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri olarak, oruç tutarken cinsel ilişkiye girmenin orucu bozup bozmadığı karşımıza çıkıyor. Oruç tutan bireyler, ibadetlerinin kabul olması için bu tür konularda doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, cinsel ilişki orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?
        ABONE OL

        Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de oruçlu iken cinsel ilişkiye girmenin orucu etkileyip etkilemediği. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşleri, doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için sıkça araştırılıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen birçok kişi, orucu bozan durumlar hakkında net ve güvenilir kaynaklara başvuruyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda cinsel ilişkiye girmenin oruç üzerindeki etkilerini ve zararlarını bulabilirsiniz.

        CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI?

        Evet, cinsel ilişki orucu bozan durumlardan biridir ve İslam dininde bu konu oldukça açık bir şekilde belirtilmiştir. Oruç, sadece yiyecek ve içecekten uzak durmakla sınırlı değildir; aynı zamanda kişinin bedensel hazlardan, özellikle de cinsel ilişkiden uzak durmasını gerektiren bir ibadettir. Oruçlu bir kişinin bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmesi durumunda orucu bozulur ve bu durum kefaret gerektirir. Kefaret, bir hatanın telafi edilmesi anlamına gelir ve bu durumda art arda iki ay oruç tutulması veya altmış fakiri doyurmak şeklinde yerine getirilir.

        REKLAM

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü:

        Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan durumlar arasında cinsel ilişkiyi açıkça belirtmiştir. Oruçlu iken cinsel ilişkiye giren kişi için hem kaza hem de kefaret orucu tutması gerektiği ifade edilmektedir. Bu, orucun sadece bir aç kalma ibadeti değil, aynı zamanda bir nefs terbiyesi olduğunu gösterir. Bu sebeple oruç saatleri içerisinde cinsel ilişkiden kaçınılması, ibadetin ruhuna uygun bir davranış olacaktır.

        DİYANETE GÖRE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek, orucun temel hükümlerinden birini ihlal eder ve orucu bozar. Bu durum yalnızca orucun bozulmasıyla kalmaz, aynı zamanda kefaret gerektiren bir hal alır. Kefaret ise, İslam dininde oruç ibadetinin önemini vurgulayan bir uygulamadır. Art arda iki ay oruç tutmak ya da altmış fakiri doyurmak, kişinin yaptığı hatayı telafi etmesi için gereklidir. Cinsel ilişkiye girme eylemi, oruç saatleri dışında, yani iftar ile sahur arasında gerçekleştiğinde dinen bir sakınca taşımaz. Ancak oruçlu olunan süre zarfında bu tür bir eylem, ibadetin kurallarını ihlal etmek anlamına gelir ve kişinin manevi sorumluluğunu artırır.

        REKLAM

        ORUÇLUYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE DİKKAT EDİLMELİ Mİ?

        Oruç tutmak, yalnızca açlık ve susuzlukla sınanan bir ibadet değil, aynı zamanda kişinin kendini bedensel ve ruhsal anlamda kontrol etmesini gerektiren bir disiplindir. Oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek, hem orucun bozulmasına hem de kefaret yükümlülüğüne yol açar. Bu yüzden oruçlu bir bireyin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. İslam’da oruç, sabır ve irade gücünü geliştirmeye yönelik bir ibadet olarak görülür. Cinsel ilişki gibi bedensel hazlardan kaçınmak, orucun bu yönünü destekler.

        SAHURDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

        Sahur vakti, orucun başlamasından önceki zaman dilimidir ve bu süre içerisinde cinsel ilişkiye girmek oruca zarar vermez. Ancak burada önemli olan, imsak vaktinin başlangıcıdır. İmsak vakti, orucun başladığı anı temsil eder ve bu vakitten sonra yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozacak fiillerden uzak durulması gerekir. Sahurda cinsel ilişkiye giren bir kişi, imsak vaktine kadar bu eylemi sonlandırdığı sürece orucuna herhangi bir zarar gelmez.

        İFTARDAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK SAKINCALI MI?

        İftar vakti, orucun sona erdiği zamanı ifade eder ve bu vakitten sonra cinsel ilişkiye girmenin dinen bir sakıncası bulunmamaktadır. Oruç, imsak vaktinden iftara kadar geçen sürede geçerli olduğu için, iftardan sonra eşler arasındaki yakınlaşmalar serbesttir. İslam dininde gece saatleri, ibadetler dışında kişisel ihtiyaçların karşılanabileceği bir zaman dilimi olarak değerlendirilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?